VÍDEO: Criminosos invadem joalheria em shopping de Manaus

Uma joalheria localizada dentro do Amazonas Shopping, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, foi assaltada na tarde desta sexta-feira (13).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a presença de policiais militares ao redor do local, isolando a área. Também é possível ver os clientes tentando se aproximar da loja.

Segundo a Polícia Militar, três suspeitos participaram da ação criminosa. Assim que chegaram no estabelecimento, eles renderam duas funcionárias e agiram com agressividade. O Em Tempo entrou em contato com a administração do shopping e aguarda retorno.

Conforme informações da polícia, apesar de os três suspeitos estarem armados, nenhum disparo foi efetuado durante o crime. O valor do prejuízo causado à joalheria ainda não foi calculado.

(*) Matéria em atualização

