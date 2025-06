Israel ameaça atacar Teerã se Irã continuar bombardeios: ‘Vai queimar’

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, advertiu neste sábado (14) o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, sobre a escalada do confronto entre os dois países. Em comunicado oficial, Katz afirmou que “Teerã vai queimar” caso o regime iraniano continue lançando mísseis contra áreas civis israelenses.

“O ditador iraniano está fazendo do povo iraniano refém, criando uma situação em que eles — especialmente os moradores de Teerã — pagarão um preço alto pelos ataques brutais contra civis israelenses. Se Khamenei continuar disparando contra a retaguarda de Israel, Teerã vai queimar”, declarou o ministro.

A ameaça ocorre em meio ao segundo dia de confronto direto entre os países. Israel iniciou os bombardeios na quinta-feira (12), alegando que o Irã mantém um programa nuclear secreto e está próximo de produzir sua primeira arma atômica.

Durante a madrugada, mísseis partiram dos dois lados. Em Israel, os ataques atingiram áreas residenciais em Ramat Gan e Rishon Lezion, próximas a Tel Aviv, matando três pessoas e ferindo ao menos 82. Já no Irã, a imprensa local relatou mais de 60 mortes, entre elas 20 crianças.

Diante da tensão, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, usou as redes sociais para expressar preocupação com a escalada da violência no Oriente Médio. Ele pediu moderação e cobrou uma ação urgente da comunidade internacional para conter os ataques e proteger civis.

No entanto, Lammy não comentou a ameaça feita pelo Irã de atingir bases e navios britânicos caso o Reino Unido ajude Israel a interceptar os mísseis iranianos. Teerã também alertou os Estados Unidos e a França, que manifestaram apoio ao governo israelense.

