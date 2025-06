Morte de adolescente por engano em Coari gera cortejo e protesto

Nairo Bonfim, de 13 anos, foi baleado por engano. Cortejo comovente percorreu ruas da cidade com pedido por justiça

O adolescente Nairo Oliveira Bonfim, de 13 anos, morreu na noite de sábado (14), após ser baleado por engano no município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. A cidade se mobilizou, na tarde deste domingo (15), em uma passeata marcada por solidariedade e luto.

O jovem estava em estado crítico após ser atingido por disparo de arma de fogo. Ele morreu por volta das 22h no Hospital Regional de Coari. Após a confirmação da morte de Nairo, a população do município se reuniu por volta das 15h30 deste domingo em uma passeata.

Em cortejo, dezenas de motociclistas que carregavam balões brancos como símbolo de luto, acompanharam um carro vermelho que transportou o caixão do adolescente pelas ruas da cidade. O trajeto foi publicado nas redes sociais e foi marcado por mensagens com pedido de justiça pela morte do rapaz.

“Vão ter que se comprometer e colocar atrás das grades esse criminoso que tirou a vida dessa criança. Meus amigos, é uma criança que está sendo cortejada. É uma criança que perdeu a vida pela criminalidade. Nós não podemos aceitar isso como normal, porque não é”, afirmou um dos mobilizadores.

Em nota, a Delegacia Interativa de Polícia Civil de Coari informou que está investigando o homicídio de Nairo. Um suspeito foi detido no dia do crime.

Nairo de Oliveira Bonfim, de 13 anos, levou um tiro no peito, na noite de sexta-feira (13), no município de Coari. Ele foi baleado por engano durante uma tentativa de homicídio.

Segundo a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Nairo de Oliveira Bonfim estava em uma motocicleta com o cunhado, conhecido como João Enrique, na rua Francisco Caitano, bairro Ciganópolis.

Dois criminosos se aproximaram em uma motocicleta azul e tentaram atirar contra Enrique, o verdadeiro alvo. No entanto, os disparos acertaram o jovem.

Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar do município, mas não sobreviveu e morreu na noite de sábado (14).

