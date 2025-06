Complexo Rei Pelé tem inauguração adiada e será entregue até 30 de junho, diz prefeito

Apesar das duas semanas seguidas de chuvas intensas em Manaus, o prefeito David Almeida reafirmou, neste domingo (15), que a entrega do complexo viário Rei Pelé, na zona Leste da cidade, está confirmada para este mês de junho. A nova previsão é até o dia 30, dependendo das condições climáticas.

A obra, que está em fase final, será concluída com seis meses de antecedência em relação ao prazo contratual, inicialmente previsto para 30 de dezembro deste ano.

Durante vistoria técnica ao canteiro de obras, David Almeida destacou que a etapa estrutural foi finalizada no dia 30 de maio e que os trabalhos agora se concentram no embelezamento e acabamento do espaço urbano.

“Estamos com o cronograma célere. Precisamos apenas de dois ou três dias seguidos de sol para concluir com qualidade e segurança. Por isso, ampliamos a previsão de entrega para até o dia 30 de junho, podendo ser antes, se o clima permitir”, afirmou o prefeito.

A chuva tem sido um desafio. De acordo com David, o mau tempo obrigou a equipe a refazer o mesmo trecho da alça lateral quatro vezes em apenas dez dias. Ainda assim, ele assegura que o planejamento está sendo cumprido e que o resultado será entregue dentro de um padrão elevado.

Além das condições climáticas, a obra enfrentou outros entraves significativos, como o lençol freático elevado da área, a presença de uma torre de transmissão de energia, uma escola, um supermercado e uma feira no entorno do traçado original. Segundo o prefeito, o projeto precisou ser reformulado para evitar desapropriações milionárias.

“A proposta anterior exigia mais de R$ 70 milhões só em desapropriações. Nós reformulamos, encontramos soluções técnicas e estamos entregando antes do prazo, mesmo com o distrato do convênio com o governo do Estado, que só repassou uma parcela em junho de 2022. A prefeitura está finalizando tudo com recursos próprios”, reforçou.

A poucos dias da conclusão, o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Renato Junior, também participou da inspeção e enalteceu a dimensão do projeto.

“É a maior obra da história da zona Leste. Muitos reconheceram sua importância, mas não tiveram coragem de tirá-la do papel. Nós tivemos. A chuva atrapalha, sim, desfaz a base e impede o asfalto, mas estamos vencendo cada obstáculo”, disse.

Além da função viária, o complexo Rei Pelé também trará um novo espaço de convivência para os moradores da zona Leste. Estão incluídas no projeto áreas para esportes e lazer, como pista de skate, área de zumba, playground, ringue de boxe e academia ao ar livre.

“Mais do que um viaduto, é um espaço de dignidade. O transtorno foi grande, mas o que vem aí, eu garanto: vai ser muito bom”, afirmou Renato Junior.

Para preservar o novo espaço, a prefeitura também anunciou reforço na segurança, com a presença da Guarda Municipal, apoio de lideranças comunitárias e ações de educação cidadã.

“Vamos contar com a população para cuidar deste espaço. A maioria da cidade é formada por pessoas de bem. Vamos punir quem depredar. Pichação é crime, e já estamos identificando autores. Em parceria com grafiteiros, vamos transformar este espaço em um polo de arte e convivência”, concluiu David Almeida.

Leia mais

Duas novas pistas do viaduto Rei Pelé são liberadas na Zona Leste de Manaus

