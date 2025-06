Jovem é morta por chinês e tem corpo deixado para ser devorado por cães

Marcelle Julia Araújo da Silva, de 18 anos, foi encontrada morta na comunidade Beira Rio, na Pavuna, Zona Norte do Rio de Janeiro, neste sábado (14). O corpo foi achado três dias após o desaparecimento da jovem, e a principal suspeita é de feminicídio.

O homem apontado como autor do crime é Zhaohu Qiu, de 35 anos, um cidadão chinês que está foragido. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, ele teve a prisão temporária decretada pelo plantão do Tribunal de Justiça do Rio.

Último encontro e desaparecimento

De acordo com a família, Marcelle saiu de casa de bicicleta na noite do dia 11 de junho para encontrar Zhaohu, conhecido como “Xao”. Ele vendia yakisoba em um food truck e costumava entregar o prato na casa dela ou pedir que ela buscasse em sua residência.

— As amigas dela falam que ele tinha obsessão por ela, muitas fotos dela no celular, mas ela era só amiga dele — contou Cláudia Luciana de Araújo, tia-avó da vítima.

Imagens de câmeras de segurança mostram Marcelle entrando na casa do suspeito, no Jardim América, e não saindo mais. Na manhã seguinte, ele foi visto saindo com um carrinho de mercado, onde, segundo a família, estava o corpo da jovem.

Corpo foi encontrado mutilado por cães

A cunhada da vítima, preocupada com o desaparecimento, conseguiu acessar o imóvel onde Marcelle teria sido levada com a ajuda de uma amiga do suspeito. No local, o corpo da jovem foi encontrado mutilado por cães.

— Ele fez tudo premeditado. Achou que era o crime perfeito, pois os cachorros fariam o trabalho e esconderiam os ossos — disse Cláudia. Segundo ela, o celular da jovem sumiu e a bicicleta foi jogada em um rio.

Investigações em andamento

O comando do 41º BPM (Irajá) informou que o corpo foi encontrado por moradores, que acionaram a polícia. A área foi isolada, e o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Exames ainda vão determinar a causa da morte, mas o corpo não apresentava marcas de tiros ou facadas.

— Ele ia na casa dela, parecia inofensivo. Ainda circulava normalmente pela comunidade até ontem — relatou Layssa Oliveira, cunhada de Marcelle.

Justiça, homenagens e como ajudar

O Disque Denúncia divulgou um cartaz com foto e informações de Zhaohu Qiu, para ajudar nas buscas. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas ao número (21) 2253-1177.

O enterro de Marcelle será nesta segunda-feira (16), no Cemitério de Irajá. O horário ainda não foi definido.

Amigos e internautas fizeram homenagens e desabafos nas redes sociais com a hashtag #JustiçaPorMarcelle. Comentários destacaram a crueldade do crime e pediram justiça.

— Uma crueldade sem fim. Até quando nós, mulheres, vamos morrer por dizer ‘não’? — escreveu uma usuária do X (antigo Twitter).

A tia-avó conta que Marcelle sonhava em ser influenciadora digital e planejava começar um curso de design de sobrancelhas.

— Ela tinha muitos sonhos. Era uma menina alegre, querida por todos — disse emocionada.

No Instagram, uma amiga escreveu:

“Meu coração está despedaçado em saber que nunca mais vou ouvir sua voz ou ver seu sorriso. Obrigada por tudo. Eu nunca vou esquecer você.”

