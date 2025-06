Boi Caprichoso celebra Festival de Parintins em Missa na Catedral

Boi Caprichoso celebra fé e pede bênçãos à padroeira de Parintins antes do Festival

No Boi Caprichoso, a fé é uma força que move o povo azul e branco. Para celebrar essa espiritualidade, o bumbá participou de uma missa na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins.

Artistas, itens oficiais, diretores, colaboradores, torcedores e o prefeito Mateus Assayag estiveram presentes. Todos intercederam pela proteção divina, pedindo um Festival de Parintins próspero, seguro e vitorioso para a população e para o Caprichoso.

‘Essa brincadeira nos uniu pela construção da catedral’

O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, destacou a importância da fé na trajetória dos bois:

“Essa brincadeira um dia nos uniu pela construção da nossa catedral. Hoje, a gente está com essa igreja tão bonita, onde a gente fala de respeito, de amor, de carinho. Os dois bois têm um grande compromisso de fazer um grande espetáculo. Quero aproveitar para pedir proteção para os itens do boi contrário, para os itens dos nossos bois, aos nossos empurradores de alegoria, aos nossos artistas”, afirmou Rossy.

Fé costurada nas mãos de quem cria

A costureira Vanda Façanha levou à missa uma imagem de Nossa Senhora. Para ela, a fé guia os passos rumo à vitória:

“É um momento muito importante onde a gente vem aqui pedir proteção para esse festival para dar tudo certo, vai dar certo, em nome de Jesus. A gente está pedindo a nossa vitória agora, já entregando nas mãos de Deus, de Nossa Senhora, de que vai acontecer o melhor festival.”

Da solda ao altar: fé entre alegorias

A soldadora Rosalyn Andrade também participou da missa. Após meses de trabalho intenso no galpão, ela encontrou na celebração um momento de entrega:

“Além da arte, nós vivemos da fé e isso é fundamental para a gente. O que é o artista sem a fé? Esse momento é muito importante para todos nós, para que nós possamos ter certeza que nosso Deus e Nossa Senhora estão sempre conosco naquela arena. Todos nós queremos o título, mas nós não podemos entrar naquela arena sem a segurança, sem as bênçãos do Divino sobre as nossas vidas.”

Missa mensal à padroeira de Parintins

Celebrada pelo padre Ozeias Cativo, a missa ocorre todo dia 16 de cada mês, como preparação à grande Festa de Nossa Senhora do Carmo, realizada de 6 a 16 de julho. A presença do Boi Caprichoso fortalece o vínculo entre fé e tradição, que segue como marca do povo azul e branco.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Livro reúne lendas do Boi Caprichoso e celebra a cultura amazônica na Bienal do Livro

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱