Livro reúne lendas do Boi Caprichoso e celebra a cultura amazônica na Bienal do Livro

A Editora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançou “Caprichoso: o livro das lendas”, obra que reúne as principais lendas apresentadas pelo Boi Caprichoso no Festival de Parintins desde 1996. Com textos e imagens, o livro resgata a força simbólica e o imaginário amazônico construído ao longo de quase três décadas de apresentações.

O lançamento ocorreu no sábado (14), no estande da Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU), durante a Bienal do Livro 2025, no Rio de Janeiro. A obra foi organizada por Diego Omar da Silveira, Thayron Rodrigues Rangel e Roberto Sena, com base no acervo do Centro de Documentação e Memória do Boi Caprichoso (Cedem), ativo desde 2021.

Dando continuidade ao projeto editorial iniciado com “O Livro da Toada”, o novo volume aprofunda a leitura das lendas do Caprichoso como expressões de uma cosmopolítica amazônica, enraizada em tradições indígenas, ribeirinhas e caboclas. O livro traz croquis, desenhos originais e registros visuais das alegorias, compondo uma memória visual e narrativa do boi-bumbá.

Para o professor Diego Omar, a publicação faz parte de um esforço contínuo do Cedem em documentar e valorizar o patrimônio cultural amazônico. “Este é mais um passo na coleção Bumbás de Parintins, nosso patrimônio. Já estamos preparando os próximos volumes, como o Livro dos Rituais e o Livro das Figuras Típicas”, afirmou.

A diretora da Editora UEA, Isolda Prado, destacou a importância de levar produções amazônicas a eventos de projeção internacional. “A presença da UEA na Bienal do Livro amplia a visibilidade da nossa cultura e do conhecimento produzido na universidade”, disse.

O lançamento também mobilizou o público do festival fora da região. Miguel da Silva Francisco Lino, carioca e fã do Caprichoso, comemorou a iniciativa: “Me apaixonei pelo Festival de Parintins e pelo Caprichoso. Esse livro é uma ponte entre o Norte e o restante do Brasil.”

