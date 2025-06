Operação autua 6 veículos clandestinos por transporte irregular em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com a Guarda Municipal e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), realizou nesta segunda-feira (16) a operação “Transporte Legal” para combater o transporte clandestino na cidade.

A ação aconteceu no fim da tarde na avenida Torquato Tapajós, próximo ao Terminal de Integração 7 (T7), na Zona Norte. Os agentes autuaram seis veículos que operavam irregularmente e estavam em mau estado de conservação, oferecendo riscos aos passageiros.

A operação tem o objetivo de reforçar a fiscalização, proteger os usuários e garantir que o transporte público funcione dentro da legalidade e com segurança. O chefe de fiscalização do IMMU, Waldir Sousa, destacou que as ações seguem um cronograma permanente.

“Intensificamos o combate ao transporte clandestino para proteger a vida da população e garantir um serviço seguro e de qualidade”, afirmou.

A Prefeitura pede que a população denuncie irregularidades pelos canais oficiais do IMMU. As fiscalizações continuam em diversos pontos da cidade para coibir o transporte ilegal e assegurar um serviço digno para todos.

