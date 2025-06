Manaus encerra pagamento em dinheiro nos terminais e em 14 linhas de ônibus

Manaus (AM) – A partir da próxima segunda-feira (23), os terminais e estações de ônibus de Manaus deixarão de aceitar pagamento em dinheiro. A mudança representa um avanço na digitalização do transporte público e cumpre um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as empresas do setor e o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM).

O TAC, relacionado aos procedimentos administrativos n.º 026.2019.000002 e ao inquérito civil n.º 015.2017.000040, tem como objetivo fortalecer a segurança no transporte coletivo urbano. A principal medida pactuada é a eliminação do uso de dinheiro em espécie, reduzindo o número de assaltos e protegendo motoristas, cobradores e passageiros.

Novas formas de pagamento

A partir da data, o acesso aos terminais e estações será feito exclusivamente por meio de:

Cartão PassaFácil

QR Code gerado no app Cadê Meu Ônibus Recarga

gerado no app Cadê Meu Ônibus Recarga Cartões bancários por aproximação (EMV) – apenas nas entradas dos terminais

Além dos terminais, 14 linhas de ônibus passarão a aceitar apenas pagamento digital:

616, 125, 672, 300, 019, 690, 605, 623, 042, 209, 102, 625, 708 e A407.

A seleção foi baseada em estudos que apontaram baixo uso de dinheiro nessas rotas.

Emissão e recarga do Cartão PassaFácil

Para facilitar a adaptação da população, o SINETRAM ampliou o atendimento para emissão do Cartão PassaFácil (modalidade comum), sem necessidade de agendamento. Os pontos de atendimento são:

Sede do SINETRAM (Av. Constantino Nery)

Shopping Phelippe Daou

Terminal 7 (7h às 16h45)

Demais terminais de integração (7h às 19h, de segunda a sexta)

É necessário apresentar RG e CPF. Para emissão de segunda via, a taxa é de R$ 20,00.

Também é possível solicitar o cartão online, com opção de entrega em casa ou retirada em terminal. O serviço está disponível pelo Telegram, buscando a assistente virtual Sindy: [@sindy_sinetram_bot].

Cartões pré-pagos e autoatendimento

O SINETRAM vai distribuir cartões pré-pagos em estações de transferência e outros pontos estratégicos, com recarga instantânea e sem cadastro prévio.

Além disso, terminais de autoatendimento (ATMs) estarão disponíveis em todas as estações, aceitando débito, crédito, Pix e dinheiro em espécie para recarga dos cartões.

Segurança e integração no transporte

Com a retirada do dinheiro em espécie, a proposta é replicar o modelo já implementado em cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, que reduziram significativamente o número de assaltos.

A medida também reforça o controle de acesso aos terminais, permite monitoramento via cartão ou QR Code, e possibilita à Guarda Municipal o uso de dados para prevenção e investigação de crimes.

O Cartão PassaFácil segue garantindo a integração temporal, permitindo que o passageiro use duas linhas consecutivas no mesmo sentido, sem pagar nova tarifa, dentro do tempo regulamentado.

