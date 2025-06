Pesquisa inédita sobre hábitos culturais em Manaus será apresentada nesta quarta (18)

Pesquisa inédita será apresentada nesta quarta (18), no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, com entrada gratuita.

A JLeiva Cultura & Esporte apresenta, nesta quarta-feira (18/06), os resultados da pesquisa Cultura nas Capitais, que mapeou os hábitos culturais nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. Em Manaus, o evento será realizado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, a partir das 9h, com entrada gratuita, mediante inscrição no site culturanascapitais.com.br.

A pesquisa ouviu 19,5 mil pessoas em todo o país, sendo 600 entrevistadas em Manaus, e traz dados sobre quem consome ou não cultura, quais são as preferências do público, e os desafios de acesso à cultura.

Discussões sobre diversidade e acesso à cultura

A programação contará com duas mesas de debate. A primeira, com o tema “Acesso à cultura nas capitais: Desigualdade e diversidade”, terá a presença de:

KK Bonates , Secretário Executivo de Cultura e Economia Criativa do Amazonas

, Secretário Executivo de Cultura e Economia Criativa do Amazonas Ruan Octávio , Coordenador do Ministério da Cultura no Amazonas

, Coordenador do Ministério da Cultura no Amazonas Wallace Almeida, Diretor de Cultura da Manauscult

A segunda mesa vai abordar os “Hábitos culturais em Manaus: Música, espaços e eventos”, com:

Andarailha , produtora e gestora cultural

, produtora e gestora cultural João Fernandes , artista, educador e gestor cultural

, artista, educador e gestor cultural Taciano Soares, produtor e gestor cultural

Os debates buscam promover reflexões sobre o cenário cultural manauara e os caminhos para ampliar o acesso da população a atividades artísticas e culturais.

Certificado, inscrição e programação

Os participantes terão direito a certificado e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do projeto:

👉 https://agenciagalo.com/arquivo/cultura_capitais/

Programação completa:

📍 Centro Cultural dos Povos da Amazônia

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🕘 Das 9h às 13h

🎟️ Entrada gratuita

Cronograma:

9h às 9h30 – Credenciamento e café

9h30 às 9h40 – Abertura

9h40 às 11h40 – Mesa 1: Acesso à cultura nas capitais

11h40 às 12h – Intervalo

12h às 13h – Mesa 2: Hábitos culturais em Manaus

Sobre a JLeiva Cultura & Esporte

A JLeiva é uma consultoria especializada em pesquisas e estratégias no setor cultural e esportivo, atuando com empresas privadas, instituições públicas e organizações sociais. Desde 2010, é referência em levantamentos sobre hábitos culturais no Brasil, com clientes como Fundação Itaú, Instituto Goethe, Nike e Museu do Amanhã.

A pesquisa tem patrocínio do Itaú e do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet, com apoio da Fundação Itaú. Os seminários acontecerão em todas as capitais ao longo de 2025.

(*) Com informações da assessoria

