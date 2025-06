Estudantes e economistas do AM podem ganhar prêmio de até R$ 2 mil por TCCs

O Conselho Regional de Economia (Corecon-AM/RR) abriu as inscrições para o XVIII Prêmio Amazonas e Roraima de Monografia e TCC 2025. O objetivo é valorizar a produção científica de economistas e estudantes da área. Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de julho.

A presidenta do Corecon-AM/RR, Michele Aracaty, afirmou que a premiação reconhece a qualidade dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos na região. “Queremos incentivar pesquisas que contribuam para o entendimento da economia e oferecer reconhecimento financeiro e institucional aos autores”, destacou. A inscrição é gratuita.

Quem pode participar

Podem concorrer:

Estudantes de Economia que defenderam monografias ou TCCs em 2024 ou 2025, mas ainda não colaram grau;

Economistas formados em 2024 ou 2025 e registrados no Corecon-AM/RR.

Os trabalhos devem tratar de temas relacionados à economia brasileira ou regional. O primeiro colocado em cada categoria receberá R$ 2 mil. A Comissão de Ensino e Educação do Corecon-AM/RR organiza o prêmio.

Além disso, o trabalho vencedor na categoria Monografia será inscrito no Prêmio Brasil de Economia, promovido pelo Conselho Federal de Economia.

Como se inscrever

Para participar, o candidato deve:

Entregar uma cópia impressa do trabalho, em envelope lacrado com pseudônimo, na sede do Corecon-AM/RR (Rua Leonardo Malcher, 768, Centro), de segunda a sexta, das 8h às 16h;

Enviar uma versão digital do trabalho para o e-mail: [email protected] .

Os trabalhos devem seguir as normas da ABNT e as diretrizes do edital. Uma comissão julgadora composta por, no mínimo, três economistas avaliará os trabalhos.

O Corecon-AM/RR divulgará o resultado até 1º de agosto de 2025 em seu site, redes sociais e sede. A entrega dos prêmios será marcada posteriormente.

📞 Informações: (92) 3622-7880

