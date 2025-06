Justiça do AM aciona Interpol para prender influencer foragida

Rosa Iberê é acusada de homicídio culposo pela morte do personal Talis Roque e está no exterior, sem colaborar com a Justiça

Manaus (AM) – A Justiça do Amazonas decretou, nesta terça-feira (17), a prisão preventiva da influencer Rosa Iberê Tavares Dantas, acusada pela morte do personal trainer Talis Roque da Silva, de 31 anos, em um acidente de trânsito ocorrido em agosto de 2023. A decisão também inclui comunicação à Polícia Federal e à Interpol para que o nome dela seja inserido na lista internacional de procurados.

A ordem judicial, proferida pelo juiz Áldrin Henrique de Castro Rodrigues, da 10.ª Vara Criminal de Manaus, também determinou o bloqueio de R$ 300 mil das contas bancárias da influenciadora, valor referente a uma multa pecuniária já imposta durante o processo. A prisão foi decretada com base no descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, que já durava mais de 30 dias.

Ré está no exterior

Rosa Iberê não compareceu presencialmente à audiência de instrução e julgamento, como havia sido determinado, e participou apenas por videoconferência, informando estar residindo na Espanha. Segundo a Polícia Federal, ela deixou o Brasil em 20 de maio de 2024, com destino a Paris, e até agora não forneceu endereço fixo às autoridades brasileiras.

A ausência e a falta de cooperação com a Justiça motivaram a decisão judicial. “O comportamento da ré, que permanece no exterior e sem qualquer colaboração com o Juízo, reforça o fundado receio de que sua liberdade comprometa a persecução penal em curso”, afirma o magistrado na decisão.

A próxima audiência do caso foi agendada para o dia 19 de agosto de 2025, às 10h30. Rosa já havia descumprido decisões anteriores, como a entrega do passaporte e o comparecimento presencial à audiência de junho — o que resultaria em multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

Relembre o caso

O acidente que matou Talis Roque ocorreu no dia 31 de agosto de 2023, na rua Pará, bairro Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme denúncia do Ministério Público, a influenciadora dirigia um veículo modelo Volkswagen Taos que colidiu com a motocicleta da vítima, que morreu ainda no local. Rosa Iberê responde ao processo por homicídio no contexto de acidente de trânsito.

