Casal é condenado a mais de 70 anos de prisão por matar criança em Manaus

Manaus (AM) – John Lenon Menezes e Ana Beatriz Barbosa foram condenados pelo assassinato de uma menina de apenas dois anos de idade, em julgamento realizado pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. A sessão começou na terça-feira (17) e foi concluída no fim da tarde desta quarta-feira (18).

John Lenon foi sentenciado a 39 anos e quatro meses de prisão em regime fechado. Já Ana Beatriz, tia da vítima, recebeu pena de 32 anos e três meses, também em regime fechado.

De acordo com o processo, a criança, sobrinha de Ana Beatriz, estava sob seus cuidados enquanto a mãe se ausentava de Manaus. Durante esse período, a vítima foi submetida a maus-tratos que culminaram em sua morte, levando os dois réus a serem acusados e julgados por homicídio qualificado.

A decisão marca o encerramento de um dos casos que mais chocaram a população pela brutalidade contra uma criança indefesa. Ambos os condenados permanecerão presos e à disposição da Justiça.

Entenda o crime

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), o crime ocorreu na noite de 22 de março de 2022, na rua Cristo Rei, bairro Compensa III, zona Oeste de Manaus.

Segundo as investigações, os acusados se irritaram com o choro da criança e a agrediram violentamente. Na manhã seguinte, ao perceberem que a menina havia morrido, decidiram ocultar o corpo.

John Lenon colocou o corpo da criança dentro de uma mochila e acompanhou Ana Beatriz até o porto do Ceasa. De lá, a mulher seguiu viagem até Autazes, no interior do Amazonas.

Corpo foi enterrado em cova rasa

Ao chegar ao destino, Ana Beatriz enterrou a mochila com o corpo da menina em uma cova rasa, próxima à casa do pai dela. O crime foi descoberto após o cachorro da família encontrar o local e o próprio pai de Ana Beatriz acionou a polícia.

Leia mais:

Justiça do AM julga casal acusado de matar e enterrar corpo da sobrinha de 2 anos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱