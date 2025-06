Amazonense Kron Cidade conquista título e assume liderança mundial no jiu-jítsu infantil

Manauara brilhou no Campeonato Brasileiro da CBJJ e agora é o número 1 do mundo na sua categoria

Manaus — O talento de Kron Cidade, de apenas 12 anos, acaba de colocar o Amazonas no topo do jiu-jítsu infantil mundial. O jovem manauara venceu o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu Crianças 2025, realizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ), e assumiu a liderança global da categoria faixa cinza júnior 2 pesado no ranking da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).

Considerado o torneio mais importante do calendário nacional infantojuvenil, o Brasileiro da CBJJ reúne os principais talentos mirins do país. Vencer ali não é apenas conquistar uma medalha — é afirmar-se como o melhor entre os melhores. E foi exatamente isso que Kron fez, com uma performance impecável e técnica afiada.

Superação após lesão em 2024

A trajetória até o topo não foi fácil. Em 2024, Kron sofreu uma lesão que comprometeu seu desempenho competitivo, obrigando-o a sair de cena por um tempo. A pausa forçada, no entanto, virou combustível para um retorno ainda mais forte. Ao longo de 2025, o jovem intensificou os treinos, aprimorou a técnica e chegou ao campeonato determinado a conquistar o ouro.

Treinamento de alto nível em Manaus

Kron é atleta da tradicional escola Melqui Galvão BJJ, treinando sob a supervisão do professor Macley Silva, conhecido por formar talentos do jiu-jítsu amazonense. Para complementar seu desenvolvimento, ele também treina wrestling com o professor Waldeci Silva, na escola WG, e mantém o preparo físico em dia com o personal trainer Fontes Junior, na academia Wellnesshub.

O resultado dessa combinação de talento e suporte técnico foi visível nos tatames. Kron dominou sua categoria com autoridade e agora ocupa a primeira colocação do ranking mundial da IBJJF.

Orgulho para o Amazonas

Mais do que uma vitória individual, o feito de Kron Cidade é uma conquista para toda Manaus. Em um estado onde o jiu-jítsu é parte da cultura esportiva, a ascensão de um novo nome ao cenário mundial reforça a tradição e o potencial da base amazonense.

Kron é hoje símbolo de disciplina, esforço e sonho realizado — uma inspiração para os futuros campeões que começam a trilhar seus passos nos tatames da Amazônia.

