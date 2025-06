Compensa ganha praça molhada e novo espaço de lazer

O bairro Compensa ganhou, nesta quarta-feira (18), mais um atrativo para lazer e diversão: a praça molhada da lagoa da Compensa. A novidade já se tornou sucesso entre as crianças e reforça a revitalização do espaço, que tem se consolidado como ponto turístico e de convivência familiar na zona Oeste de Manaus.

A iniciativa é da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que executou as melhorias com equipe própria. O subsecretário Laurimar Costa destacou o trabalho coletivo dos servidores.

“Temos verdadeiros artistas na Semulsp. Toda essa transformação foi feita em mutirão, com dedicação e talento dos nossos servidores. É um trabalho feito com amor, com orientação do prefeito David Almeida e do secretário Sabá Reis”, afirmou.

Funcionamento e atrações do complexo

A nova praça molhada funcionará de quarta a domingo, das 16h às 21h. Os pedalinhos e a fazendinha seguem o mesmo cronograma. Já os demais espaços do complexo — pista de caminhada, quadra esportiva, academia ao ar livre, espaço pet e praças de alimentação — ficam abertos diariamente, das 6h às 22h.

Moradores celebraram a revitalização. A professora Nora Catalista Gomes, moradora da Compensa, destacou a importância do novo espaço:

“Esse lugar é maravilhoso. Precisamos de mais espaços como esse para nossas crianças. Está lindo e acolhedor.”

O pequeno Carlos Felipe, de 6 anos, resumiu a alegria da criançada:

“Gostei da água, de tudo. Quero brincar lá agora!”, disse, empolgado.

Já Amanda Silva, dona de casa, afirmou que o local virou parada obrigatória para a família. “É um espaço seguro, bonito e cheio de alegria. Meus filhos vão querer vir todo dia”, comentou.

Lagoa da Compensa: novo cartão-postal da zona Oeste

A lagoa da Compensa, cada vez mais estruturada, já conta com pedalinhos, fazendinha urbana com animais de pequeno porte, academia ao ar livre, anfiteatro, jardins e áreas de convivência. Agora, com a praça molhada, o local amplia sua vocação como um dos principais espaços públicos de lazer da cidade.

“Essa é a missão da Semulsp: cuidar da cidade, revitalizar espaços e garantir qualidade de vida à população”, finalizou Laurimar Costa.

