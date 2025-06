Onça-parda morre atropelada enquanto tentava atravessar BR-174 no AM

Um veículo atropelou e matou uma onça-parda na noite desta quarta-feira (18), na BR-174, em Presidente Figueiredo. O acidente ocorreu por volta das 22h, no km 108 da rodovia, a cerca de 700 metros da entrada do Urubuí, próximo à Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Cachoeira da Onça.

O animal, que vivia em área de floresta preservada, foi atingido enquanto atravessava a pista. A onça não resistiu ao impacto e morreu no local.

Até o momento, a identidade e o estado de saúde do motorista seguem desconhecidos. A Polícia foi acionada para avaliar a ocorrência e adotar as medidas cabíveis.

O trecho onde o acidente aconteceu é conhecido como corredor de fauna, o que exige atenção redobrada dos condutores, especialmente durante a noite.

