CV tortura e mata jovem ligada ao PCC; facção transmitiu execução por vídeo

Criminosos do Comando Vermelho (CV) sequestraram, torturaram e executaram Rhayane Sales da Costa, de 23 anos, sob a acusação de ela integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC). A execução foi transmitida por chamada de vídeo para lideranças da facção, que autorizaram a morte após um “julgamento” no chamado tribunal do crime.

A jovem desapareceu em 2023 e, segundo as investigações, os criminosos atraíram Rhayane para Primavera do Leste (MT) com o pretexto de uma ida a uma boate com amigas. Ao chegar, ela foi sequestrada e levada para um imóvel abandonado, onde ficou em cárcere privado e foi torturada durante vários dias.

Antes da execução, integrantes do CV fotografaram Rhayane e enviaram as imagens aos chefes da organização criminosa. Dois líderes da facção, já presos, teriam autorizado o assassinato ao receber a imagem da vítima em cativeiro.

Após dois meses de buscas, a Polícia Civil localizou o corpo da jovem na segunda-feira (16), em uma área de mata no bairro Vale Verde, em Primavera do Leste. A descoberta levou à deflagração da Operação Vale das Sombras, que resultou no cumprimento de 11 mandados de prisão preventiva nesta quarta-feira (19), em quatro cidades de Mato Grosso: Primavera do Leste, Sorriso, Rondonópolis e Cuiabá.

As investigações identificaram 11 envolvidos no crime, incluindo os mandantes e nove participantes diretos. Todos devem responder por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e participação em organização criminosa.

