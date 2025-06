Corpo esquartejado é identificado e sinaliza escalada da guerra entre CV e PCC em Manaus

Partes do corpo foram deixadas em caixas com um bilhete de facção, escancarando a brutalidade e a intensificação da disputa por território na capital amazonense.

Manaus (AM) – O corpo do homem encontrado esquartejado na noite desta segunda-feira (9), na rua Alarico Furtado, comunidade Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, foi identificado como Kildery Nascimento Cruz, de 22 anos. O reconhecimento, feito por familiares, sinaliza uma escalada na violenta guerra entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) na capital amazonense.

Detalhes chocantes e o recado da facção

Kildery foi descoberto por volta das 21h, com suas partes separadas em três sacos de fibra de cor branca. A cabeça estava em um saco, os braços e pernas em outro, e o tronco com as coxas em um terceiro. O horror da cena foi intensificado pela presença de um bilhete deixado ao lado dos restos mortais, com a frase clara: “Destino do PCCU é esse. CV-AM que impera.” A mensagem não deixa dúvidas sobre a autoria e o motivo do crime, que aponta para a rivalidade entre as facções.

Investigação em curso e busca por suspeitos

De acordo com as informações coletadas pela polícia no local, os sacos com as partes do corpo foram jogados por ocupantes de um carro preto, cujas características ainda não foram identificadas. O veículo fugiu rapidamente após o abandono.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu o caso. A polícia está contando com possíveis imagens de câmeras de segurança nas proximidades da avenida Alarico Furtado para identificar os responsáveis e o veículo utilizado. O corpo de Kildery Nascimento Cruz foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

