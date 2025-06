Turismo sem penas: campanha alerta turistas em Parintins sobre crime ambiental

Com a proximidade do 58º Festival de Parintins, o Governo do Amazonas reforça a campanha “Turismo sem Penas”, que alerta os visitantes sobre os riscos de adquirir peças de artesanato feitas com partes de animais silvestres.

A ação é promovida pela Amazonastur e pela Setemp, em alinhamento com a iniciativa “Não se canse das penas da vida”, do Ibama, e busca prevenir o comércio ilegal de produtos com origem animal.

Consciência ambiental e cultura amazônica

A vice-presidente da Amazonastur, Laena Porto, destaca que preservar a fauna é também valorizar a cultura local.

“O Festival de Parintins é um espetáculo único que deve ser celebrado com consciência ambiental. Por isso, reforçamos a importância de não comprar itens com penas ou partes de animais silvestres”, afirmou.

Itens como cocares, brincos e colares frequentemente contêm penas de aves ameaçadas, dentes de macacos, garras de gavião e até couro de onça — tudo proibido por lei.

Como identificar penas naturais

Penas naturais possuem características específicas:

Penas de contorno : com haste central e ramificações laterais

: com haste central e ramificações laterais Penas de voo : mais longas e rígidas

: mais longas e rígidas Penas de cobertura: curtas e macias, ajudam na regulação térmica

Já penas artificiais são mais rígidas, menos flexíveis e têm aparência padronizada. Algumas penas naturais podem ser legalizadas (como de galinhas e pavões), mas penas de espécies silvestres continuam proibidas.

Apoio ao artesanato sustentável

O secretário da Setemp, Henry Vieira, afirma que o governo tem atuado com foco na educação dos artesãos.

“Estamos orientando e acompanhando a produção para garantir que nenhum material proibido seja utilizado nas peças artesanais”, explicou.

A artesã Kátia Souza, que trabalha com biojoias há cinco anos, reforça a importância do processo sustentável:

“As sementes são coletadas com cuidado, tingidas com corantes naturais e montadas por produtores indígenas. É um trabalho que respeita a natureza”, disse.

Comercializar produtos ilegais é crime

A Lei nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, proíbe o uso e a venda de peças feitas com partes de animais silvestres. A pena pode chegar a um ano de detenção e multa de até R$ 5 mil, com agravantes para espécies raras ou em extinção.

Festival de Parintins com responsabilidade

A Amazonastur reforça que o Festival de Parintins deve ser celebrado com respeito à biodiversidade amazônica, promovendo um turismo consciente e sustentável.

