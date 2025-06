Samu Manaus é premiado internacionalmente por atendimento a vítimas de AVC

Certificação internacional reconhece excelência no atendimento pré-hospitalar a vítimas de AVC

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Prefeitura de Manaus, recebeu novamente a certificação Diamante do EMS Angels Awards, premiação internacional que reconhece a excelência no atendimento pré-hospitalar a vítimas de acidente vascular cerebral (AVC).

A certificação é concedida pela Iniciativa Angels, que avalia rigorosamente o desempenho de serviços de urgência. O Samu Manaus é o único da região Norte entre os 21 serviços brasileiros avaliados.

Reconhecimento internacional no cuidado ao AVC

Desde 2024, o Samu Manaus vem sendo avaliado. Conquistou status Ouro nos dois primeiros trimestres daquele ano, Diamante no terceiro, e Platina no quarto. Agora, no primeiro trimestre de 2025, voltou a alcançar o nível mais alto da premiação.

A secretária municipal de Saúde em exercício, Aline Rosa Martins, destacou os investimentos realizados no serviço, como ampliação da frota, capacitação das equipes e fortalecimento da gestão.

“Tudo isso contribuiu para reduzir o tempo de resposta e elevar a qualidade técnica no atendimento de urgência”, afirmou.

Critérios de excelência no atendimento

Para receber o status Diamante, o serviço precisa atender a critérios rigorosos:

Tempo médio de chegada inferior a 25 minutos;

95% dos pacientes encaminhados a hospitais preparados para AVC;

95% de notificações prévias aos hospitais;

95% dos casos com histórico de medicação relatado;

95% com informação sobre a última hora em que o paciente foi visto em estado normal.

A diretora de Rede Pré-Hospitalar da Semsa, Elen Assunção, explicou que o sucesso do Samu se deve à adoção de protocolos específicos e ao monitoramento contínuo dos indicadores.

“O atendimento ao AVC exige resposta rápida, protocolos padronizados, integração com a rede hospitalar e registro detalhado das ocorrências”, explicou.

Estrutura do Samu Manaus

O Samu atende casos clínicos, traumáticos, obstétricos e psiquiátricos pelo número 192, com atendimento 24 horas. A frota conta com:

34 Unidades de Suporte Básico (USB) ;

; 7 Unidades de Suporte Avançado (USA) ;

; 16 motolâncias ;

; 2 unidades fluviais para áreas ribeirinhas.

As equipes operam a partir de 10 bases terrestres e uma base fluvial, com apoio técnico da SSP-AM e das Forças Armadas para transporte aeromédico em situações críticas.

O serviço integra a estrutura da Semsa e foi criado por meio do Decreto Municipal nº 8.324, de 2006.

Sobre o EMS Angels Awards

O EMS Angels Awards reconhece os melhores desempenhos no cuidado a vítimas de AVC na fase pré-hospitalar. A premiação visa promover protocolos eficientes e construir uma comunidade internacional voltada à excelência no atendimento a esse agravo.

Leia mais:

Eletricista morre eletrocutado ao fazer ‘gato’ em poste em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱