A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou, nesta quinta-feira (19), uma operação de revista na Unidade Prisional do Puraquequara, situada na Zona Leste de Manaus. Na noite de quarta-feira (18), um detento morreu após uma briga entre internos.

A ação faz parte dos procedimentos operacionais padrão e teve como foco o reforço da segurança interna, a prevenção de riscos e a eliminação de materiais ilícitos na unidade.

Operação mobiliza mais de cem agentes de segurança

Durante a operação, foram feitas inspeções em celas, áreas comuns e setores internos da unidade. A medida busca prevenir fugas, conflitos e a entrada de objetos proibidos.

Mais de cem agentes participaram da ação, incluindo servidores da Seap, Secretaria de Segurança Pública, Departamento Integrado de Operações Aéreas do Amazonas (Dioa), Polícia Civil e Polícia Militar, com destaque para as tropas especializadas do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

“As Forças Integradas de Segurança atuaram e seguem atuando de forma coordenada, visando garantir a segurança e o controle da Unidade Prisional do Puraquequara e demais Unidades Prisionais do Estado”, declarou o secretário da Seap, Coronel Paulo Cesar.

Ações preventivas fortalecem o sistema penitenciário

A Seap reforça que operações como essa são sistemáticas, preventivas e essenciais para a ordem e disciplina nas unidades prisionais.

“Nosso compromisso é com a preservação da vida, da ordem e com uma atuação firme em defesa da sociedade”, completou o secretário.

A atuação contínua das forças de segurança visa construir um sistema penitenciário mais seguro, controlado e eficiente, respeitando os direitos humanos e a segurança coletiva.

