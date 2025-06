Suspeito de furtos no Amazonas é preso em esconderijo no Peru

Almir Bernaldo Bardeles, de 27 anos, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) após ser identificado como autor de uma série de furtos recorrentes no município de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus). Segundo a polícia, após cometer os crimes, ele costumava fugir para um esconderijo na comunidade de Porto Amélia, no Peru, dificultando a captura.

A prisão foi efetuada na quarta-feira (18/06), no bairro Centro do município, por agentes da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). A equipe policial chegou até o suspeito após investigações que confirmaram sua participação em diversos crimes na região.

“Com o avanço das investigações, identificamos também que Almir desmontava embarcações furtadas. Ele é acusado de furtar duas embarcações, uma motocicleta e de arrombar várias casas. Em uma delas, levou todos os pertences da residência”, destacou o delegado Weslei Zarate, titular da 50ª DIP.

Após a identificação dos crimes, a Polícia Civil solicitou à Justiça o mandado de prisão preventiva, que foi concedido e cumprido pela equipe.

Procedimentos

Almir Bernaldo Bardeles irá responder pelo crime de furto. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

