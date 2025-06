Estudantes de Manaus vivenciam arte japonesa com mestre Kamari Maeda

Estudantes da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Bilíngue Djalma da Cunha Batista e da EETI Bilíngue Professora Jacimar da Silva Gama, em Manaus, participaram de uma oficina imersiva na arte do Shodô — caligrafia japonesa — com o mestre Kamari Maeda, artista renomado que está em turnê no Brasil para celebrar os 130 anos da amizade entre Brasil e Japão.

Kamari Maeda é idealizador do projeto Represent Japan TUGUMI, que promove a cultura nipônica pelo mundo. Durante a visita às escolas, ele apresentou a técnica do Shodô em tempo real, ensinando aos alunos como a caligrafia japonesa expressa valores como equilíbrio, harmonia e serenidade.

A atividade encantou os alunos, que tiveram a oportunidade de escrever seus primeiros Kanjis e aprender mais sobre a tradição milenar japonesa. Para muitos, foi o primeiro contato com a arte da caligrafia oriental.

A professora de Língua Japonesa, Bruna Paiva, destacou a importância da vivência:

“Os alunos vão escrever um Kanji e assistir à apresentação do mestre. É uma experiência que inspira e aproxima os estudantes da cultura que estudam em sala de aula”, afirmou.

O estudante Adriano de Amorim, do 7º ano, disse ter se sentido honrado com a presença do artista:

“A arte que ele faz é muito bonita e mostra a essência da cultura japonesa”, comentou.

Já para a aluna Flora Seixas, também do 7º ano, o destaque foi perceber que consegue compreender algumas palavras faladas por um nativo:

“Achei incrível a visita, conseguimos entender ele falando e aprendemos palavras novas”, disse.

A oficina terminou com uma apresentação especial na quadra da escola, onde o artista escreveu, com tinta e pincel, a palavra “sonho” no chão. Ele também compartilhou técnicas e incentivou os jovens a continuarem estudando a arte do Shodô.

“É a primeira vez que venho a Manaus e fiquei encantado. Quando voltar ao Japão, quero contar minha experiência para outros japoneses conhecerem e se apaixonarem por esta cidade também”, afirmou Maeda.

