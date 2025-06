David Almeida anuncia construção do novo porto da Manaus Moderna com apoio de Lula

Manaus vai ganhar uma nova estrutura portuária. O prefeito David Almeida anunciou, nesta quinta-feira (19), a construção do novo porto da Manaus Moderna, em parceria com o governo federal. O investimento, estimado em R$ 900 milhões, vai transformar a infraestrutura de transporte fluvial da capital e modernizar a logística entre Manaus e o interior.

O anúncio foi feito durante visita técnica ao píer turístico Manaus 355, no centro histórico, com a presença do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Renato Junior, e do senador Eduardo Braga.

A nova estrutura deverá transformar a realidade de milhares de passageiros e trabalhadores que necessitam diariamente de transporte fluvial na região, além de modernizar a logística de cargas entre a capital e o interior.

O projeto prevê a instalação de pontes móveis, estruturas flutuantes, terminais de passageiros, áreas de cargas, retroporto e setores administrativos, proporcionando um novo padrão de atendimento e segurança.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o investimento está estimado em R$ 900 milhões e vai beneficiar tanto a economia quanto o turismo da cidade, criando uma nova centralidade portuária no centro histórico.

O vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, que acompanha de perto a realidade da zona portuária, destacou o impacto social do projeto.

“Não é só infraestrutura. Não dá mais para aceitar o que acontece há décadas. Agora é hora de resolver e dar um tratamento humanizado para quem depende desse porto todos os dias. É sobre respeitos quem trabalha aqui há anos em meio a condições desumanas. É dar dignidade a quem chega e a quem sai. A gente conhece o drama diário de quem depende desse porto, e agora é o momento de resolver o que há décadas só se empurra. Com apoio, parceria e coragem, a cidade vai finalmente virar essa página”, afirmou Renato.

Transporte aquaviário

A construção do novo porto representa um avanço fundamental para o fortalecimento do transporte aquaviário, modal essencial para a integração de Manaus com as comunidades ribeirinhas, municípios do interior e outras regiões da Amazônia.

Além de ser mais econômico e sustentável, o transporte fluvial garante o abastecimento da cidade, impulsiona o turismo regional e fornece segurança alimentar para milhares de famílias que dependem dessa rota diária. Com uma nova estrutura, Manaus ganhará um equipamento moderno, capaz de ampliar a eficiência logística e gerar novas oportunidades econômicas e sociais para a população.

A concretização desse projeto só foi possível graças à forte articulação do senador Eduardo Braga junto ao Dnit e ao governo federal.

“É um novo momento para o centro de Manaus, para o povo do interior e da capital, com um tratamento mais digno, seguro e eficiente tanto para o transporte de passageiros quanto para a logística comercial da região, e apoiar o desenvolvimento turístico”, declarou o senador.

A expectativa é que a licitação para o projeto executivo ocorra ainda este ano, com o início das obras previstas para os próximos meses. “Em nome de Manaus, obrigado ao governo federal, ao senador Eduardo Braga e a todos que estão somando forças para mais este avanço. Estamos resolvendo problemas históricos da cidade com muito trabalho e responsabilidade”, concluiu o prefeito David Almeida.

