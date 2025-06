Venturus inaugura nova sede em Manaus e amplia atuação em inovação no Norte

Unidade em Manaus fortalece atuação do Venturus em projetos de P&D com foco em IA, Indústria 4.0 e computação em nuvem

Com mais de três décadas dedicadas à tecnologia e à inovação, o Venturus, centro de pesquisa e desenvolvimento sediado em Campinas (SP), dá mais um passo estratégico rumo à expansão nacional. Em 2024, o instituto oficializou a aquisição do Itriad, consolidando sua presença em Manaus (AM) e agora nos dias 24 e 25 de junho, o Venturus inaugura oficialmente sua nova unidade na capital amazonense, com uma programação que inclui palestras e workshops voltados à transformação digital e ao futuro da indústria.

A unidade em Manaus é considerada peça-chave para o fortalecimento da atuação do Venturus em projetos estratégicos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), com foco em tecnologias emergentes, Indústria 4.0, inteligência artificial e computação em nuvem.

“A sede do Venturus fica em Campinas, que é a nossa matriz, e a unidade de Manaus é extremamente importante para nós. Precisamos estar em Manaus.” A afirmação é de Marcelo José Hernandes de Abreu de Oliveira, CTO do Venturus.

Atualmente, cerca de 250 colaboradores já atuam na nova unidade, desenvolvendo soluções com base em tecnologias de ponta. A operação está plenamente enquadrada na legislação de incentivos da Zona Franca de Manaus, especialmente na Lei de Informática e na Lei de TICs, o que permite a execução de projetos em todo o território nacional.

“Podemos desenvolver projetos com recursos da Finep, da Embrapii e da própria Lei do Bem. Nossa estrutura em Manaus nos permite acessar diversas fontes de fomento à inovação”, explica o executivo.

Além das frentes industriais, o instituto também planeja ampliar parcerias com o setor acadêmico. Estão em andamento conversas com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com foco em futuros projetos de pesquisa e bolsas de inovação tecnológica. “As universidades são parceiras naturais em frentes de tecnologia emergente. Esperamos fechar, em breve, projetos com bolsistas da região.”

Embora parte da carteira de clientes seja mantida sob confidencialidade, Marcelo destaca parcerias importantes com empresas como Jabil e Gertec, além de negociações em andamento com novos players.

O impacto do Venturus pode ser sentido em diversas áreas: de exames de ressonância magnética com soluções de visão computacional, passando por maquininhas de cartão com softwares testados ou desenvolvidos pelo instituto, até soluções para o setor agroindustrial em parceria com Cargill e Embrapa. No setor de telecomunicações, o instituto também mantém presença expressiva.

“Temos experiência internacional na entrega de projetos de alta complexidade. Acreditamos que a nova unidade ajudará a impulsionar o ecossistema de inovação da região Norte. Nossa missão é entregar excelência para o mundo a partir da Amazônia”, finaliza Marcelo.

Coco Bambu chega a Boa Vista com estrutura de alto padrão e impacto econômico

A conhecida rede de restaurantes Coco Bambu chega a Boa Vista com força total: a marca inaugurou sua primeira unidade em Roraima na segunda-feira (16/6), no Pátio Roraima Shopping.

Com um investimento acima de R$ 14 milhões, o restaurante ocupa mais de 1.000 metros quadrados, comportando até 375 pessoas, além de contar com bar temático, adega climatizada com mais de mil rótulos, programação de música ao vivo e ‘happy hour’ diário. É uma entrada marcante da rede em um estado que ainda não tinha recebido esse padrão de gastronomia e estrutura.

Essa inauguração representa a 92ª loja da marca no Brasil e a quarta unidade na região Norte, sendo duas lojas em Manaus, no Amazonas, e outra, em Belém, no Pará.

Para a economia de Roraima, o impacto é expressivo: o empreendimento gera cerca de 300 empregos diretos e indiretos, além de inaugurar um modelo de restaurante que também atua com eventos corporativos e sociais, contando com estrutura independente de som, climatização, isolamento acústico, projetor e gerador próprios.

Durante a fase de pré-inauguração, as reservas para as primeiras semanas estão quase 100% ocupadas, sinalizando que a proposta da rede foi muito bem recebida pela população local e o investimento certeiro.

De Mendes vira Mágio e mira expansão nacional com cacau amazônico

A marca paraense de chocolates De Mendes acaba de passar por uma reformulação estratégica: agora se chama Mágio e estreia sua operação em São Paulo com uma fábrica e loja próprias. O movimento marca uma nova fase para a empresa, que recebeu um aporte de R$ 8 milhões do grupo de investimentos CBKK.

Mesmo com a expansão para o Sudeste, a empresa mantém como essência o uso de cacau nativo da Amazônia, produzido por comunidades tradicionais do Pará. A expectativa é escalar a presença da marca no mercado nacional sem perder o vínculo com práticas sustentáveis e de origem.

A nova fase também inclui o lançamento de produtos em maior escala e a entrada em grandes canais de distribuição. Segundo o fundador César de Mendes, a mudança mantém o DNA amazônico, agora com estrutura para competir em novos mercados.

Projeto do Instituto C&A impulsiona talentos da Amazônia e valoriza economia criativa local

O Instituto C&A, braço social da varejista de moda, lançou um projeto que promete dar um ‘up’ no cenário cultural e econômico da região Norte. Até quinta-feira (26/6), artistas locais, como estudantes de moda, estilistas em início de carreira, artesãos e artistas visuais podem se inscrever para criar uma coleção cápsula de camisetas inspiradas na Amazônia. As seis estampas selecionadas serão lançadas em novembro, durante a COP30, que acontecerá em Belém.

A iniciativa oferece R$ 10 mil aos artistas selecionados, além de visibilidade nacional. Ao mesclar moda, cultura local e conscientização socioambiental em um momento de atenção global à Amazônia, o projeto provoca um efeito duplo: promove inclusão cultural e impulsiona a economia criativa da região.

RÁPIDAS & BOAS

INPA

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) abriu a segunda chamada do programa de ‘Iniciação Científica’, destinado a estudantes de graduação interessados em participar de projetos científicos, em Manaus, sob a orientação de renomados pesquisadores da instituição. As inscrições podem ser feitas até domingo (22/6), exclusivamente pela internet (https://tinyurl.com/2pk6s965).

UFAM

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) está com inscrições abertas para o Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada (PPGIBA), com ingresso no segundo semestre de 2025 e primeiro semestre de 2026. As inscrições seguem até segunda-feira (23/6). Para as inscrições, no valor de R$100 reais, é necessário enviar a documentação completa, conforme o edital, e informações pelo e-mail ([email protected]).

EMBRAPA

Estão abertas as inscrições para seleção de eventos e iniciativas que serão realizados na ‘AgriZone – Casa da Agricultura Sustentável’, espaço da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). As propostas serão aceitas até segunda-feira (23/6). Para outras informações, envie e-mail ([email protected]).

iCS + Bezos Earth Fund

O edital, promovido pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS) em parceria com o Bezos Earth Fund, destina até R$ 10 milhões para apoiar até 15 projetos voltados à proteção e restauração das florestas amazônicas. As propostas devem ser apresentadas por instituições científicas sem fins lucrativos da Amazônia Legal, como universidades e centros de pesquisa. O prazo final para inscrições é sexta-feira (27/6).

Leia mais

Nova sede do Implurb em Manaus entra na fase final de construção

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱