Dono da loja Chefinho Cell foi morto por ‘inveja’ em Manaus, diz pai da vítima

A família do dono da loja de celulares Chefinho Cell, Rodrigo Silva dos Reis, de 27 anos, também conhecido como “loirinho Cell”, morto nesta sexta-feira (20) a tiros em Manaus, enfrenta a dor da perda. Para eles, a motivação do crime seria “inveja”.

A vítima foi baleada na cabeça e morta dentro da própria loja, localizada na Galeria Manoa, na avenida Francisco de Queiroz, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Conforme o pai de Rodrigo, o suspeito chegou no estabelecimento atirando. O irmão da vítima, Igor da Silva Reis, de 26 anos, foi baleado na perna, e um funcionário da loja foi atingido no pé.

Assim que percebeu o tiroteio, Rodrigo ainda disse “você está louco?”, mas logo em seguida o pistoleiro atirou contra o comerciante, que não sobreviveu. Segundo o pai da vítima, a loja se expandiu nos últimos oito anos, sob comando de Rodrigo.

Desde então, de acordo com o pai de Rodrigo, a família passou a publicar imagens com carros de luxo e outros bens. Para ele, isso causou inveja e a morte do filho.

“Começou comigo [o negócio] e ele [Rodrigo] expandiu com o negócio. Começamos a comprar Hilux e Jet Ski. Começaram a postar, então isso foi inveja da gente”, afirmou.

Rodrigo deixou uma esposa grávida. O pai destacou que não tem mágoa e pede que as investigações encontrem o pistoleiro.

“Que ele fique tranquilo, eu o perdoo. Não tenho mágoa. Só quero que a polícia faça a parte dela e me dê resposta”, disse o pai de Rodrigo.

