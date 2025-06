Colisão entre carro e caminhão deixa dois feridos após ultrapassagem errada na BR-174

Acidente causado por ultrapassagem errada deixa duas vítimas e bloqueia parte da rodovia no km 16, em Manaus

Um carro colidiu com um caminhão e deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (20), no km 16 da BR-174, rodovia que liga o Amazonas a Roraima. O acidente interditou um dos sentidos da via.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu após um dos veículos tentar uma ultrapassagem malsucedida. Testemunhas que passavam pelo local retiraram uma das vítimas, que ficou presa dentro do carro.

O Corpo de Bombeiros resgatou a segunda vítima e a entregou ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As equipes do Samu levaram os dois feridos ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. As autoridades não divulgaram o estado de saúde das vítimas.

Após o atendimento, os bombeiros limparam a pista e liberaram o tráfego. A Polícia Civil do Amazonas vai investigar o que causou o acidente.

