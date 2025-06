Homem é preso por agredir companheira em aldeia no AM

Prisão ocorreu após denúncia da Funai. A vítima desmaiou após ser atingida com um soco no rosto.

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por agredir a companheira, de 34 anos, na Aldeia São João, zona rural de Tapauá, interior do Amazonas.

Ação foi desencadeada após denúncia da Funai

De acordo com o delegado Vinícius Darrieux, titular da 64ª DIP, a equipe foi acionada após uma denúncia feita pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que relatou um caso de violência doméstica na comunidade.

A Polícia Militar se deslocou até o local para verificar a situação. Ao chegar, confirmou a gravidade da denúncia.

“No local, foi confirmada a gravidade da ocorrência. Foi constatado que o homem atingiu o rosto da companheira, provavelmente, com um soco tão forte que ela perdeu a consciência e caiu ao chão desacordada”, afirmou o delegado.

Vítima relatou histórico de agressões

Após o flagrante, a vítima foi levada à delegacia, onde prestou depoimento e revelou que as agressões por parte do companheiro eram constantes. Diante do histórico e das evidências, a autoridade policial solicitou a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, medida que foi aceita durante a audiência de custódia.

Homem permanece à disposição da Justiça

O autor da agressão foi autuado, na última terça-feira (17), por violência doméstica e continua detido, à disposição da Justiça.

