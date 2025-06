Galeras se enfrentam em disputa sustentável com premiação de R$ 20 mil em Parintins

A rivalidade entre Caprichoso e Garantido vai muito além da arena do Bumbódromo. Em 2025, os bois disputam novamente o título de Campeão Sustentável durante o 58º Festival Folclórico de Parintins, que acontece entre os dias 23 e 29 de junho.

A disputa vai premiar a galera que mais destinar corretamente garrafas PET e latas de alumínio para reciclagem. O boi vencedor recebe um prêmio de R$ 20 mil, que será revertido em ações de sustentabilidade dentro da agremiação.

A iniciativa é coordenada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com o Sebrae e a Coca-Cola Brasil.

“Levar o espírito competitivo do festival também para a reciclagem é uma forma criativa de engajar o público em práticas sustentáveis. O meio ambiente ganha, e o boi mais engajado também”, destacou o secretário estadual de Meio Ambiente, Eduardo Taveira.

Como funciona a disputa pelo título de boi sustentável

A competição começa no dia 23 de junho (segunda-feira) e vai até o dia 29 de junho. Neste ano, somente garrafas PET e latas de alumínio serão contabilizadas para a pontuação.

Os resíduos poderão ser entregues nas máquinas coletoras instaladas no Espaço Sustentável “Recicla, Galera”, na Praça da Liberdade. A cada 10 unidades entregues, o participante ganha uma bebida do portfólio da Coca-Cola Brasil. Com 20 unidades, o brinde é um item colecionável, como viseira, bolsa ou sacola reutilizável.

Além disso, nos dias das apresentações no Bumbódromo (27, 28 e 29), as galeras dos bois receberão sacolas recicláveis para armazenar os resíduos, que devem ser entregues nos Ecopontos exclusivos de cada boi, na saída do evento.

A pontuação dos Ecopontos será somada ao total registrado nas máquinas coletoras. O resultado do boi Campeão Sustentável de 2025 será divulgado no dia 30 de junho, junto com o anúncio do vencedor do festival.

"Além de ajudar o meio ambiente, a ação gera renda para a Associação de Catadores de Parintins (Ascalpin), valorizando um trabalho essencial para o sucesso do festival", afirmou Fabrícia Arruda, secretária de Gestão Ambiental da Sema.

