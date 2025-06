Arsepam intensifica fiscalização para o Festival de Parintins

Ação garante transporte seguro, acessível e com tarifas regulares durante o Festival de Parintins 2025

A Arsepam (Agência Reguladora do Amazonas) inicia nesta segunda-feira (23) a etapa intensificada de fiscalização no transporte hidroviário durante o 58º Festival de Parintins. A operação contará com 21 fiscais mobilizados para garantir segurança, acessibilidade e cumprimento das tarifas previstas em lei.

As atividades fazem parte da Operação Parintins 2025, que começou no dia 9 de junho em Manaus e segue até 4 de julho.

Planejamento estratégico de fiscalização

A partir de terça-feira (24), nove fiscais atuarão diariamente no porto de Parintins. O diretor-presidente da Arsepam, Ricardo Lasmar, explicou o objetivo da operação:

“Nossa missão é possibilitar uma experiência segura e organizada aos passageiros que viajam para o festival. A atuação da Arsepam é firme, mas também orientativa, garantindo que os operadores estejam regularizados e os direitos dos usuários sejam respeitados”.

Locais e horários de atuação

Manaus : 6 fiscais na Manaus Moderna e 6 no Porto Público

Turnos: 4h às 11h e 11h às 18h

: 6 fiscais na Manaus Moderna e 6 no Porto Público Turnos: 4h às 11h e 11h às 18h Parintins : 9 fiscais na IP4

Turnos: 8h às 12h30 e 12h30 às 17h

: 9 fiscais na IP4 Turnos: 8h às 12h30 e 12h30 às 17h Itacoatiara: monitoramento conforme a entrega das embarcações

Como denunciar irregularidades

Passageiros podem denunciar superlotação, cobranças indevidas ou embarques irregulares via Ouvidoria da Arsepam: (92) 2020-1117

Foco da fiscalização

O que será verificado

Documentos da embarcação e da tripulação

Capacidade de lotação

Equipamentos de segurança (coletes, extintores)

Documentação de crianças e adolescentes

Gratuidade e descontos legais

Tarifas cobradas pelos operadores

A ação é realizada com apoio de órgãos como Marinha do Brasil, ANTAQ, DNIT, Procon-AM, Sejusc, SSP-AM e SNPH.

‘Passe do Festival’ é obrigatório

Para operar entre Manaus e Parintins, embarcações devem portar o Passe do Festival, emitido pelo 9º Distrito Naval da Marinha. O passe confirma que a embarcação foi vistoriada e está apta a transportar passageiros.

A lista das embarcações autorizadas e horários está disponível no site oficial da Arsepam:

www.arsepam.am.gov.br

