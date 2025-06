Motociclista é arremessado ao ser atropelado por carro na Efigênio Salles

O condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que ficou descordada

Manaus (AM) – Um motociclista ficou gravemente ferido após ser atropelado na noite deste domingo (22), na avenida Efigênio Salles, no bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus. O condutor do carro envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Informações preliminares apontam que o motociclista, que ainda não teve a identidade confirmada, trafegava pela via quando foi atingido por um veículo de passeio. Com o impacto da colisão, ele foi arremessado ao chão, ficando desacordado.

Populares chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou o socorro imediato. A vítima foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde segue recebendo atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

O caso deve ser investigado pela polícia, e imagens de câmeras de segurança da região podem ajudar na identificação do motorista que fugiu do local.

