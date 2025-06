Boi Garantido emociona no ensaio técnico do Festival 2025

Parintins (AM) – A torcida encarnada mostrou sua força neste domingo (22/06) no último ensaio técnico do Boi Garantido antes do início oficial do Festival de Parintins 2025. A arena do Bumbódromo ficou completamente lotada dos dois lados, num espetáculo que antecipou a emoção das apresentações que acontecerão nos dias 27, 28 e 29 de junho.

O ensaio contou com todos os itens oficiais do bumbá vermelho e branco — incluindo os grupos de dança, alegorias e vozes que dão vida ao espetáculo. Ao som do álbum Boi do Povo, Boi do Povão e de toadas clássicas, a noite foi marcada por uma energia contagiante, demonstrando que o boi da Baixa do São José está pronto para brilhar.

Explosão de alegria na arena

Fred Góes, presidente do Boi Garantido, celebrou a vibração da torcida como sinal de que o boi está no caminho certo.

“É a galera que nos move. Ensaiamos para esse momento: uma explosão de alegria, emoção, de um povo que quer ver o Garantido campeão”, afirmou.

Nesta edição, o tema central do boi homenageia Paulinho Faria, eterno apresentador que marcou época no bumbá. O atual amo do boi, João Paulo Faria, garantiu que a alma de Paulinho estará presente nos versos e nos rituais da arena.

“Ele nos inspira. Estará comigo em cada apresentação, em cada palavra”, disse.

Emoção de estreia e reencontros

Estreando como porta-estandarte, Jevenny Mendonça emocionou-se ao descrever o momento como a realização de um sonho.

“É uma honra erguer esse pavilhão com amor e garra. Quero representar nossa história com toda a força da nação encarnada”, declarou.

Outro destaque é a volta triunfal de Lívia Christina como Rainha do Folclore. Com entusiasmo, ela antecipou um espetáculo grandioso:

“Nosso boi está vindo com tecnologia, beleza e muita tradição. Pode esperar coisa grande!”

O Garantido abrirá a primeira noite do festival, sexta-feira (27/06), e encerrará as duas noites seguintes, sábado (28) e domingo (29).

Entenda o Festival de Parintins

Para quem ainda não conhece, o Festival de Parintins é um dos maiores espetáculos folclóricos do Brasil — uma celebração cultural que transforma a cidade de Parintins (AM) todos os anos, no último fim de semana de junho.

Dois bois-bumbás, Caprichoso (azul) e Garantido (vermelho), disputam o título de campeão em três noites de apresentações na arena do Bumbódromo. Cada boi conta uma história com música, dança, alegorias gigantes e personagens típicos da Amazônia, como a cunhã-poranga, o pajé, o amo do boi e o levantador de toadas.

O evento mistura arte, tradição, ancestralidade indígena e teatralidade, sendo reconhecido nacional e internacionalmente como um símbolo da identidade amazônica.

