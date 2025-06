Conheça os campeões da categoria Bronze do Festival Folclórico do Amazonas em 2025

Prefeitura de Manaus divulga vencedores da fase Bronze do 67º Festival Folclórico do Amazonas, com destaque para danças regionais e quadrilhas.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus anunciou nesta segunda-feira (23/6) os grupos vencedores da categoria Bronze do 67º Festival Folclórico do Amazonas, realizado em 2025. A apuração, realizada no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, marcou o encerramento da primeira etapa do evento, que ocorreu entre 31 de maio e 21 de junho.

Organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o festival é um dos principais eventos culturais da região Norte, reunindo dezenas de grupos folclóricos em apresentações de quadrilhas, cirandas e danças regionais.

O processo de apuração seguiu todos os critérios do regulamento e contou com a presença de representantes das ligas folclóricas, familiares e imprensa.

O diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, destacou o papel da categoria Bronze na revelação de novos talentos:

“Cada apresentação foi uma demonstração de resistência cultural e amor pela tradição. Parabenizo todos os participantes, em especial os campeões”, afirmou.

Grupos campeões da categoria Bronze

Quadrilha Cômica

1º: Papudinhos na Roça

2º: Esquadrão Elite na Roça

3º: Castelo das Loucas

Quadrilha de Duelo

1º: Indomáveis do Oeste

2º: Quadrilha Renascer

3º: Anjos Bandidos

Dança Alternativa

1º: Star Hits na Roça

2º: Gang Axé Ostentação

3º: Hidra na Roça

Cirandas

1º: Brotinho do Coroado

2º: Emoção do Armando Mendes

3º: Ciranda do Parque 10

Dança Nordestina

1º: Guerreiros do Sertão

2º: Cabras do Capitão Meia Noite

3º: Vingadores de Virgulino

Quadrilha Tradicional

1º: Girassol Junina

2º: Explosão de Manaus

3º: Baru Junina

Próxima etapa

A apuração da categoria Prata está marcada para esta terça-feira, 24/6, às 14h, no Mirante Lúcia Almeida. O público poderá acessar o local a partir das 13h.

Após dois anos de interrupção por conta da pandemia, o Festival Folclórico do Amazonas retorna ao formato presencial, reafirmando seu compromisso com a valorização da cultura popular e o fortalecimento das manifestações artísticas da região.

Leia mais:

Apuração do 65° Festival Folclórico do Amazonas ocorre nesta segunda (26)

Vencedores da categoria bronze exibem os troféus de campeões do 67º Festival Folclórico do Amazonas Vencedores da categoria bronze exibem os troféus de campeões do 67º Festival Folclórico do Amazonas Vencedores da categoria bronze exibem os troféus de campeões do 67º Festival Folclórico do Amazonas Categoria Bronze do 67º Festival Folclórico (4) Vencedores da categoria bronze exibem os troféus de campeões do 67º Festival Folclórico do Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱