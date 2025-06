MEC fortalece regime de colaboração para alfabetização no Amazonas

O Ministério da Educação (MEC) reforçou, nesta segunda-feira (23), em Manaus (AM), o compromisso pela alfabetização de crianças por meio de um encontro com gestores estaduais e municipais. A ação integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), que mobiliza os entes federativos em torno da meta de alfabetizar todas as crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental.

Durante a agenda, foram realizadas atividades técnicas com articuladores regionais, além da apresentação de metas do programa para cerca de 250 participantes, incluindo prefeitos, secretários municipais de Educação e membros da Renalfa — a Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização.

Meta nacional até 2030

O CNCA tem como objetivo assegurar que, até 2030, ao menos 80% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano. O compromisso também foca na recuperação de aprendizagens dos alunos do 3º ao 5º ano, impactados pela pandemia.

Atualmente, todos os estados brasileiros, o Distrito Federal e 99,8% dos municípios já aderiram à iniciativa.

MEC destaca responsabilidade compartilhada

O secretário executivo do MEC, Leonardo Barchini, destacou que o CNCA é uma ação construída a partir da colaboração entre o governo federal, estados e municípios.

“Esse é um programa de responsabilidade de todo o país. Vamos garantir os maiores esforços para avançar na alfabetização das nossas crianças e melhorar o Ideb”, afirmou.

Ele também fez um apelo pela defesa dos recursos para a educação e pelo fortalecimento do Compromisso Nacional.

A secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweickardt, reforçou que o ministério está à disposição das redes para apoio técnico e operacional, especialmente com foco nas escolas com maiores desafios.

Ela destacou ações como:

Governança local e rotina de acompanhamento

Formação continuada de professores

Avaliações formativas para orientar o ensino

Distribuição de materiais de qualidade

Implantação dos Cantinhos da Leitura

Apoio da plataforma de avaliações oferecida pelo MEC

Experiências locais fortalecem alfabetização

Durante o evento, gestores locais compartilharam as realidades dos seus municípios. O prefeito de Urucurituba (AM), Leoncio Tundis, ressaltou a importância do diagnóstico fornecido pelo MEC para a melhoria da alfabetização.

A secretária de Educação de Itacoatiara (AM), Vanessa Miglioranza, também destacou os avanços no município, que atende mais de 4 mil crianças em idade de alfabetização.

Agendas técnicas e visita a escola de referência

A programação contou ainda com duas agendas técnicas entre equipes do MEC e articuladores da Renalfa. As reuniões abordaram o planejamento de ações para julho, agosto e setembro, com estratégias adaptadas aos contextos municipais.

O secretário Leonardo Barchini também visitou o Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Dra. Viviane Estrela Marques Rodella, referência na rede pública de Manaus. No local, conheceu espaços como:

Salas de referência e recursos

Centro de tecnologias educacionais

Projetos como “Cordel Amazônico: Vozes das Águas”

Ações com materiais reciclados para a alfabetização

A unidade atende 1.328 alunos, sendo 1.027 no ensino fundamental e 301 na educação infantil, com destaque para o Programa Escola em Tempo Integral.

