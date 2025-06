Atletas de Manaus brilham no Regional Norte de Badminton

Delegação do programa Manaus Olímpica conquista 33 medalhas e garante 13 vagas para fase nacional do Top 16

Atletas do programa Manaus Olímpica, da Prefeitura de Manaus, conquistaram 33 medalhas no 2º Regional Norte de Badminton, realizado em Porto Velho (RO). A delegação da capital amazonense garantiu ainda 13 vagas para a fase nacional do Top 16, que acontecerá em Sergipe.

Com apoio da Fundação Manaus Esporte (FME), os 17 atletas do CEL Eldorado/Centro de Referência em Badminton/Afam demonstraram alto desempenho competitivo. Foram 18 medalhas de ouro, 9 de prata e 6 de bronze, consolidando o protagonismo de Manaus na modalidade.

O destaque ficou para Emilly Carolinne de Jesus Ferreira (Sub-13), que venceu todas as partidas e conquistou três ouros. Kamile Eduarda Cortez de Souza e Emily Benevides Nascimento, da Sub-17, também brilharam com três pódios cada uma.

A participação dos atletas é resultado direto dos investimentos públicos em iniciação esportiva, formação técnica e acompanhamento contínuo. A prefeitura segue ampliando oportunidades para jovens talentos, fortalecendo a presença de Manaus em competições nacionais.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Atletas do Pelci no AM disputam o Brasileirão Feminino Sub-17

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱