Manutenção de veículos da Saúde vai custar R$ 1,3 mi em Iranduba

O município de Iranduba, a 38,1 quilômetros de Manaus, pretende gastar mais de R$ 1,3 milhão para receber serviços de manutenção em veículos com o objetivo de “atender às necessidade da Secretaria de Saúde”.

A empresa vencedora do processo licitatório feito a partir do Pregão Eletrônico é a C S de Almeida, com CNPJ 37.867.818/0001-16 que vai receber R$ 1.306.000,00. O documento foi assinado pelo prefeito de Iranduba, José Augusto Ferra de Lima, e publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas.

Manutenção milionária de veículos em Iranduba

A contratação também inclui o serviço de fornecimento de “peças de reposição e acessórios originais” para os veículos.

A C S de Almeida tem como principal atividade, conforme a Receita Federal, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

Também possui atividades econômicas secundárias: serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores e outros serviços.

A empresa fica localizada na rua São Francisco, no bairro Laranjal, no município de Iranduba.

