Amazonas recebe mais 68.600 doses de vacina contra Covid-19 nesta quinta (10)

Manaus (AM) – O Amazonas recebeu, na manhã desta quinta-feira (10), um carregamento com 68.600 doses de vacina contra a Covid-19 do tipo Pfizer pediátrica, destinada a crianças com idade entre 5 e 11 anos.

O lote chegou a Manaus por voo comercial da Latam, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e foi encaminhado para a sede da FVS-RCP. As vacinas foram armazenadas na câmara fria da instituição.

O imunizante foi enviado pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e faz parte da 5ª pauta de distribuição da Pfizer pediátrica da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em 2022.

A distribuição dessas vacinas ocorre após emissão de Nota Informativa com o quantitativo de doses destinado a cada um dos 62 municípios do Amazonas.

Vacinação

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde apontam que 6.115.194 doses foram aplicadas em todo o estado até a quarta-feira (9). São 2.917.855 de primeira dose, 2.377.230 de segunda dose, 54.982 com dose única, 764.664 de 1ª dose de reforço e 463 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

*Agência Amazonas

