Motociclista morre e esposa fica ferida após acidente no Aleixo, em Manaus

Esposa do motociclista foi socorrida e levada ao Hospital João Lúcio; estado de saúde ainda não foi divulgado.

Manaus (AM) – Um grave acidente de moto deixou uma pessoa morta e outra ferida na manhã desta quarta-feira (25), na avenida André Araújo, zona Centro-Sul de Manaus. A vítima fatal foi identificada como Deivid Santana Fernando, de 23 anos. A esposa dele, que estava na garupa, foi socorrida com ferimentos.

Segundo testemunhas, Deivid perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra o canteiro central da via. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimá-lo por cerca de 30 minutos, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A mulher foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, no bairro Coroado. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

O acidente causou congestionamento no sentido bairro-Centro da avenida. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuaram na região para organizar o trânsito e liberar a via.

Motociclista é arremessado ao ser atropelado por carro na Efigênio Salles





















Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱