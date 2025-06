Fluminense empata com Mamelodi Sundowns e avança no Mundial

Fluminense e Mamelodi Sundowns empataram por 0 a 0 nesta quarta-feira (25), em um jogo morno e sob forte calor em Miami. Mesmo sem marcar, o Tricolor garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Com o empate, o Flu terminou em segundo lugar no grupo F. O Borussia Dortmund venceu o Ulsan HD por 1 a 0 e ficou com a liderança.

Próximo jogo do Fluminense no Mundial

O Fluminense enfrenta o líder do grupo E na próxima segunda-feira (30), às 16h (horário de Brasília), em Charlotte, na Carolina do Norte. O adversário pode ser Inter de Milão, River Plate ou Monterrey — os jogos que definem a classificação acontecem ainda hoje, às 22h.

Tricolor passou sufoco

A classificação foi sofrida. Um gol do Mamelodi eliminaria o Fluminense, que contou com duas grandes defesas de Fábio, o jogador mais velho do Mundial, com 44 anos. A principal intervenção veio logo aos 7 minutos, quando o goleiro fechou o ângulo e evitou gol de Tashreeq Matthews.

Na etapa final, Germán Cano quase marcou para o Flu, mas parou na trave após assistência de Jhon Arias.

Brasil com 100% nas oitavas

Com o avanço do Fluminense, o Brasil emplaca 100% de aproveitamento no Mundial. Os quatro representantes nacionais seguem vivos:

Palmeiras e Flamengo terminaram como líderes dos grupos.

Botafogo e Fluminense ficaram em segundo lugar.

O clássico entre Palmeiras e Botafogo está confirmado nas oitavas, enquanto o Flamengo enfrentará o Bayern de Munique.

Agenda dos brasileiros nas oitavas

Sábado (28/6) – Palmeiras x Botafogo, na Filadélfia

– Palmeiras x Botafogo, na Filadélfia Domingo (29/6) – Flamengo x Bayern de Munique, em Miami

– Flamengo x Bayern de Munique, em Miami Segunda (30/6) – Líder do grupo E x Fluminense, em Charlotte

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Palmeiras empata com Inter Miami e avança no Mundial

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱