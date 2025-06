Série ‘Engajados’ é gravada em Manaus e destaca protagonismo juvenil

A capital mundial dos Desbravadores, Manaus, é o cenário das gravações da série juvenil Engajados: Minha Missão é Salvar. As filmagens começaram no dia 22 de junho e seguem até 7 de julho. A produção é fruto de uma parceria entre a RUDfilms e a Loop Pictures e aborda, de forma leve e atual, temas como amizade, responsabilidade digital, superação e engajamento social real.

Narrativa atual e inspiradora para adolescentes

Com roteiro de Pollyanna Corrêa e Enéas Ribeiro Corrêa, e direção de Rudy Barros, a série traz uma abordagem contemporânea sobre o universo dos Desbravadores — movimento global que estimula liderança, cidadania, habilidades práticas e serviço comunitário.

A história acompanha Nikky (Aurora Laan, 13 anos), uma adolescente cancelada nas redes sociais após uma iniciativa mal interpretada. Ao se mudar para Manaus, ela encontra um Clube de Desbravadores quase vazio e precisa decidir entre repetir os erros do passado ou usar sua influência para algo positivo.

Valentina Marques dá vida à personagem símbolo de superação

Um dos destaques da trama é Ana Júlia, interpretada por Valentina Marques. A personagem é uma adolescente cadeirante que, após uma lesão, se torna um pilar de superação, liderança e inspiração dentro do clube. Ana Júlia é peça-chave para a evolução de Nikky e dos demais jovens.

A atuação de Valentina acrescenta profundidade à série ao mostrar, com sensibilidade e força, que engajamento verdadeiro não conhece limites físicos ou emocionais.

“Interpretar a Ana Júlia é um desafio enorme e apaixonante pra mim, ela me encanta em cada detalhe, corpo, mente e ação. Precisei me reinventar como atriz em muitos detalhes e viver essa experiência tem sido incrível. Espero que o público se inspire com a história dela e entenda a importância de usar a nossa voz para o bem, tanto nas redes sociais quanto na vida real”, afirma a atriz.

Três episódios, uma missão: salvar com propósito

Engajados terá três episódios de 12 minutos cada e se propõe a dialogar com as principais questões enfrentadas pela juventude atual. A série reforça que o verdadeiro engajamento vai além da internet — é ação concreta, impacto comunitário e transformação coletiva.

A escolha de Manaus como locação fortalece a conexão com a cultura dos Desbravadores e a rica diversidade amazônica, cenário perfeito para uma história de protagonismo juvenil, inclusão e propósito.

