Festa dos Visitantes terá seis pontos de coleta de alimentos para entrada no Bumbódromo

A tradicional Festa dos Visitantes será realizada nesta quinta-feira (26) no Bumbódromo de Parintins, a 369 km de Manaus, com entrada gratuita e sem a necessidade de retirada prévia de ingresso. Os portões serão abertos às 19h, com acesso por seis entradas diferentes.

O evento antecede o 58º Festival Folclórico de Parintins e é promovido pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, Governo do Amazonas e conta com o patrocínio da empresa Eneva, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A Eneva é responsável pela construção do Complexo Termelétrico Azulão 950, um dos maiores empreendimentos energéticos em andamento no estado.

A operacionalização do evento é feita pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com apoio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e do Centro Universitário Ciesa.

Como acessar o evento

Embora a entrada seja gratuita, o público deverá doar dois alimentos não perecíveis no momento do acesso ao Bumbódromo. Os pontos de coleta estarão localizados nas seguintes áreas:

Portões principais da arena (lado azul e lado vermelho)

Arquibancadas especiais

Arquibancadas das torcidas do Caprichoso e do Garantido

Alimentos aceitos: arroz, feijão, café, farinha, macarrão, leite em pó, salsicha, conservas e sardinha em lata.

Todos os itens arrecadados serão destinados a organizações da sociedade civil de Parintins, selecionadas pelo Fundo de Promoção Social por meio de chamada pública.

Atrações confirmadas na Festa dos Visitantes 2024

A programação conta com nomes nacionais e ícones locais da música amazonense. Entre as atrações confirmadas:

Atrações nacionais:

Pablo

Nattan

Artistas locais:

Sebastião Jr

Carlinhos do Boi

Leonardo Castelo

Prince do Boi

Júnior Paulain

Arlindo Neto

Cella

DJ Layla

Regras de acesso e segurança

Crianças menores de 10 anos não poderão entrar.

Menores de 14 anos devem usar pulseira e crachá com identificação e dados dos responsáveis.

A permanência de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos será permitida até a meia-noite, com autorização e acompanhamento.

É obrigatório portar documento de identificação.

Itens proibidos:

Armas, objetos cortantes, guarda-chuvas metálicos, explosivos, bebidas alcoólicas, seringas, recipientes de vidro, capacetes, tubos de bandeiras rígidos, entre outros.

