Crianças a partir de 6 anos podem participar da Festa dos Visitantes acompanhadas dos pais

Crianças com 6 anos ou mais poderão participar da tradicional Festa dos Visitantes, que acontece nesta quinta-feira (26) no Bumbódromo de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus. A presença dos menores será permitida desde que estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis legais e credenciados conforme as normas estabelecidas pela Justiça.

A medida segue a Portaria nº 3/2025 da 2ª Vara da Comarca de Parintins, que determina o controle de acesso e identificação de crianças e adolescentes. A fiscalização será realizada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), com apoio de outros órgãos estaduais e municipais.

Como será o credenciamento

O credenciamento será realizado nesta quinta-feira (26), a partir das 10h, em dois locais próximos ao Bumbódromo:

Creas – Rua Domingos Prestes, s/nº, Conjunto Vitória Régia

– Rua Domingos Prestes, s/nº, Conjunto Vitória Régia Secretaria Municipal de Obras – Av. Nações Unidas, nº 2449, Centro

No ato do credenciamento, será fornecida uma pulseira de identificação, contendo dados como nome, idade da criança e telefone do responsável. O processo será digital e gratuito, realizado pela Sejusc e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com apoio da Semasth.

Também é possível baixar antecipadamente o modelo de autorização e crachá de identificação no site da Sejusc:

🔗 https://www.sejusc.am.gov.br/cartilhas-e-informativos

Horários de permanência

Crianças até 13 anos : permanência permitida até 00h (quando o dia seguinte não for letivo); até 22h nos dias que antecedem aula.

: permanência permitida até (quando o dia seguinte não for letivo); até nos dias que antecedem aula. Adolescentes de 14 a 17 anos: permanência até 3h (sem aula no dia seguinte) e até 22h (quando o dia seguinte for letivo).

Todos os menores devem apresentar documento de identidade oficial e devem estar sempre acompanhados por um adulto responsável.

Importante:

A secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa, reforça que o credenciamento não equivale a ingresso. O acesso ao evento continua sendo gratuito, mediante doação de dois itens alimentícios não perecíveis.

“Cada um precisa fazer sua parte. A Sejusc preparou as equipes para garantir um atendimento humanizado e seguro para todas as idades”, destacou Jussara.

Atrações da Festa dos Visitantes 2024

A festa marca a abertura informal do 58º Festival Folclórico de Parintins e contará com apresentações dos cantores Pablo e Nattan, além de artistas locais como Sebastião Jr, Prince do Boi, Leonardo Castelo, Carlinhos do Boi, entre outros.

