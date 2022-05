Veja dicas do que fazer no Dia das Mães em Manaus

Manaus (AM) – Com a aproximação do Dia das Mães é normal a dúvida sobre o que dar de presente,

afinal, são muitas opções. Além do presente físico, considere também oferecer para sua mãe um dia único, diferente e inesquecível.

Confira abaixo quatro sugestões de programas em Manaus que podem fazer sua mãe feliz neste dia.

Cineminha



Mesmo com o avanço das plataformas de streaming podemos perceber que o cinema continua em alta. Levando em conta que hoje em dia as salas em Manaus se encontram em shoppings, o passeio com a mamãe fica ainda melhor. O que não faltam são shoppings na cidade para escolher um bom filme: Amazonas Shopping, Millennium, Ponta Negra e Grande Circular são apenas alguns.

As opções de filmes no momento são Animais Fantásticos, Cidade Perdida, Uma Aventura no Fim do Mundo, entre outras. Então esqueça a ideia de ficar largado do sofá com sua mãe vendo séries ou filmes, ainda mais num dia como este. Leve a mamãe para ver um bom filme na telona e, de quebra, compre para ela o presente numa loja e a leve para comer na praça de alimentação.

Almoço do Dia das Mães



Difícil dizer a mãe que não gosta de reunir a família, ainda mais num bom restaurante. Então, um almoço no Dia das Mães num lugar agradável, com música ao vivo e boa comida acaba sendo perfeito. E o mais legal é que toda a família aproveita para confraternizar, descontrair, contar as novidades e dar boas risadas.

“É o momento de estarem juntos, de reunir a família em volta da mesa. Essa é uma oportunidade de

celebrar a vida de quem abriu mão de tudo para proporcionar o melhor para os filhos”, diz Christiane Lima, proprietária do Felicori Gastronomia.

Aliás, o Dia das Mães é mais uma data no calendário que os restaurantes se preparam para receber os clientes.

“Nos preparamos com antecedência para o tradicional almoço do Dia das Mães. Fizemos uma decoração diferente e recebemos reservas para proporcionar às famílias uma experiência incrível com conforto, num ambiente agradável e organizado. Nossa expectativa no almoço de 8 de maio é proporcionar momentos felizes para as mães e suas famílias”, afirma Christiane.

Museu da Amazônia (MUSA)



Para quem ama contemplar a natureza, uma das opções de programa para o Dia das Mães é a visita ao Museu da Amazônia. O MUSA é um museu vivo onde é possível observar várias espécies naturais. A mamãe pode ver o serpentário, lago de vitórias- régias, aquário, orquidário, torre das cigarras, entre outras coisas. Se tiver fôlego pode também fazer a trilha e até subir na torre de observação da floresta.

E, diga-se de passagem, a vista desta torre é um show à parte! Para visitar o local não precisa agendar, apenas se o grupo quiser visita guiada. Mas para explorar o local é obrigatório estar de calçado fechado, ou seja, tênis ou bota. Estudantes, idosos, manauaras e professores são alguns públicos que pagam meia entrada. O espaço está aberto para visitação das 8h30 às 16h todos os dias, exceto na quarta-feira. Se sua mãe é fã da natureza certeza que vai amar esse programa.

Day Spa



Outra ideia para oferecer um Dia das Mães incrível é dar de presente um Day Spa, vai ser um dia relaxante em que ela é o centro das atenções. Manaus tem várias opções de estabelecimentos que oferecem esse serviço e que estão com pacotes especiais para o Dia das Mães. Hoje em dia cada vez mais as pessoas estão em busca da qualidade de vida e do bem-estar. O autocuidado é um dos caminhos para essa conquista.

Principalmente agora, depois de passarmos por uma pandemia, a prática do autocuidado tem se tornado cada vez mais frequente.

“Acreditamos ser essa a razão do aumento significativo pela procura dos nossos serviços e nossas expectativas são as melhores possíveis. A campanha deste ano traz as flores como tema, que representam as mães que irão frequentar nosso espaço neste período”, afirma Amanda Fadul, proprietária do Zen Life Spa Urbano.

Enfim, o que não faltam são opções para oferecer à mãe um dia diferente, essas são apenas algumas ideias. Mas o mais importante é não esquecer que o Dia das Mães são todos os dias!

*Com informações de Loriza Kettle

Leia Mais: