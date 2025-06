Manaus (AM) – Durante a contagem de passageiros para viagem ao Festival Folclórico de Parintins, uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, caiu no espaço entre uma balsa e um barco nesta quarta-feira (25). O incidente aconteceu enquanto a Capitania dos Portos realizava o procedimento de vistoria na área.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que a passageira escorrega e acaba caindo na água, entre as duas embarcações. A queda aconteceu justamente durante a checagem obrigatória do número de passageiros.

A rápida intervenção de um mergulhador da Capitania foi fundamental para o resgate da mulher. Ele entrou imediatamente no rio e conseguiu retirá-la com vida. Apesar do susto, a vítima está bem e recebeu atendimento de primeiros socorros ainda no local.

