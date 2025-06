Mortes de motociclistas escancaram crise no trânsito de Manaus

A recorrência de acidentes com motociclistas em Manaus expõe uma grave crise no trânsito da capital. Só na última quarta-feira (25), dois condutores de moto perderam a vida em acidentes ocorridos em pontos diferentes da cidade.

A realidade expõe deficiências na infraestrutura urbana e imprudências recorrentes no comportamento dos condutores. Diante desse cenário, é essencial analisar as causas e consequências dessa situação, especialmente sob a perspectiva de quem depende da motocicleta como principal meio de transporte.

Produção de motocicletas

O Polo Industrial de Manaus alcançou um marco histórico com a produção de 501.142 motocicletas no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 14,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a Abraciclo, entidade que representa o setor, a previsão é atingir 1,8 milhão de unidades fabricadas até o final do ano.

“O Polo de Duas Rodas em Manaus segue em forte ritmo de produção para atender à alta demanda do mercado, que encontra na motocicleta uma alternativa econômica para a mobilidade urbana e utilização profissional”, disse, em nota, Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Segundo o Detran-AM, Manaus possui 340.216 motocicletas em circulação, o que representa 34% da frota total de veículos da capital. O dado é referente ao mês de maio.

Mortes e feridos

Dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) mostram que, entre janeiro e junho de 2025, Manaus registrou 112 mortes no trânsito, das quais 47% envolveram motociclistas. Enquanto os atropelamentos se mantiveram estáveis, as quedas cresceram impressionantes 366%. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) relatou 15.240 internações relacionadas a acidentes de trânsito em 2024, sendo 64% delas envolvendo motocicletas.

Ao Em Tempo, Kelvin Clay, motoboy em Manaus, descreve um cenário perigoso:

“Não me sinto [seguro], pois hoje as pessoas perderam o medo de errar e a educação de trânsito que foi aprendida na legislação foi deixada de lado. É comum ver as pessoas no celular, mudar de faixa sem dar seta e fazer manobras arriscadas na contramão, sem respeitar o motorista alheio”, destaca.

Deficiências

Manoel Paiva, engenheiro de trânsito, destaca o crescimento desordenado da frota e a falha no transporte coletivo como fatores-chave:

“Temos que priorizar o transporte coletivo de pessoas, pois é mais seguro, mais barato, mais sustentável, mais amigável à nossa cidade, mais racional e muito mais inclusivo. Essa é a única saída, pois foi dessa maneira que todas as cidades do mundo resolveram seus graves problemas de trânsito, adotando o modelo de mobilidade coletiva, integrada, sustentável, acessível e inclusiva”, disse o especialista.

A Associação dos Motoristas por Aplicativos do Amazonas (AMEAP-AM) aponta a falta de qualificação dos motociclistas como outro problema crítico:

“Então, está tendo muito acidente porque muitas pessoas estão ficando desempregadas e estão vindo para esse modo, que é muito rápido, muito simples, não precisa ter especificidade na habilitação. Então, nós temos um grande número de profissionais que precisam se qualificar para a própria segurança ou para a segurança dos passageiros ou do produto que eles estejam transportando”, afirma Alexandre Matias, presidente da associação.

Poder público

O vereador Paulo Tyrone (PMB) apresentou o Projeto de Lei nº 358/2025, propondo o programa ‘Vida sobre Duas Rodas’, que inclui campanhas educativas, intervenções em vias críticas e maior fiscalização:

“Cada acidente representa um drama humano e um custo coletivo. Quando o poder público se omite, a cidade sofre com a sobrecarga hospitalar, perda de produtividade e mortes evitáveis”, afirmou Tyrone.

O vereador Rodrigo Sá (Progressistas) se reuniu, neste mês, com representantes dos motociclistas de aplicativo após manifestação com cerca de 500 profissionais em frente à Câmara Municipal de Manaus. O principal pedido do grupo foi a regulamentação da atividade:

“Qualquer tipo de regulamentação de uma categoria requer a observância de regras, e vamos avançar para construir isso da melhor forma possível, sobretudo com o objetivo de garantir a segurança viária e a segurança no transporte dessas pessoas”, completou. Para aumentar a segurança de condutores, o requerimento nº 3241/2019, de autoria do deputado estadual João Luiz (Republicanos), que institui a implantação de bolsão de proteção, além de recuo exclusivo para motocicletas e ciclistas nas vias públicas equiparadas com semáforos foi aceito pela Prefeitura de Manaus e trouxe mais segurança ao trânsito da capital amazonense. “A nossa iniciativa visa aumentar o respeito das motos à linha de retenção e à faixa de travessia, diminuindo assim o número de acidentes envolvendo motos, ciclistas e pedestres no cruzamento”, explicou o deputado João Luiz.

Práticas de sucesso

Iniciativas internacionais, como o monitoramento de velocidade via GPS na Etiópia, demonstram soluções viáveis para reduzir acidentes. A medida é estudada para ser implantada na cidade de São Paulo, como pontua o vereador Paulo Frange (MDB):

“Na Etiópia, as empresas por aplicativo realizam o monitoramento das motocicletas através de um limitador que, caso o veículo ultrapasse o limite de velocidade, uma luz vermelha é acionada e o motociclista recebe uma multa. Se ela não for paga, ele fica impossibilitado de utilizar o aplicativo. Se conseguirmos implementar na cidade de São Paulo, teríamos uma redução drástica no número de mortes no trânsito”, destacou.

Maio Amarelo

O aumento de acidentes com motociclistas em Manaus exige ações imediatas. Para promover um trânsito mais seguro e consciente, a Prefeitura realizou a campanha “Maio Amarelo” 2025, com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida!”. A iniciativa destacou a importância da educação, infraestrutura e regulamentação para reduzir os riscos nas vias.

Durante o encerramento da campanha, o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, destacou que essa redução representa vidas preservadas e famílias poupadas do luto. “Mas não nos acomodamos. Mesmo uma única morte já é demais. Vamos seguir trabalhando para garantir um trânsito mais humano, seguro e justo para todos”, declarou.

As operações de fiscalização foram intensificadas ao longo do mês de maio, resultando em 13.340 autuações e 197 remoções de veículos. Ações específicas foram realizadas para coibir irregularidades, como as operações “Carga Pesada” e “Cavalo de Aço”, voltadas, respectivamente, ao transporte de cargas e à conduta de motociclistas.

Além disso, iniciativas como as operações “Velocidade Segura” e a “Travessia Segura” atuaram diretamente na prevenção de acidentes em pontos críticos da cidade. A fiscalização da Zona Azul também foi reforçada, com mais de 500 autuações realizadas.

