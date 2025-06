Afeam investe R$ 62 milhões em crédito para Parintins

O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), já injetou mais de R$ 62 milhões em crédito no município de Parintins, entre os anos de 2019 a 2025, gerando aproximadamente mais de 20 mil ocupações econômicas.

O valor foi distribuído em mais de 6 mil operações de crédito, beneficiando empreendedores locais, com destaque para o fortalecimento de cadeias produtivas ligadas à economia criativa, comércio local e atividades essenciais.

As operações foram viabilizadas por meio do programa Mais Crédito Amazonas, iniciativa do Governo do Estado coordenada pela Afeam, que oferece crédito desburocratizado, com condições facilitadas e voltado para a ampliação da economia nos municípios do interior.

Em 2025, a Afeam reforçou sua atuação em Parintins, injetando R$ 6.238.967 na economia local por meio de 305 operações de crédito.

“O volume de recursos demonstra o compromisso da Afeam com o desenvolvimento sustentável do interior, gerando oportunidades de trabalho e renda e permitindo que milhares de empreendedores parintinenses formalizem ou ampliem seus negócios”, comentou o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro.

Setores impulsionados

Entre os segmentos atendidos, o setor de alimentação é um dos grandes destaques. Ao todo, 419 operações de crédito foram contratadas junto a restaurantes e estabelecimentos de alimentação, somando R$ 2.552.848,00 em investimentos no período.

Outro setor fundamental para a identidade e economia local, o artesanato, também teve papel expressivo. Mais de 200 artesãos foram atendidos com operações de crédito que totalizaram R$ 1.051.600, valorizando a produção cultural e manual da região. A ação é por meio do +Crédito Indígena, em parceria com a Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam).

O setor de hotelaria e hospedagem, estratégico durante o Festival de Parintins e em outras datas de fluxo turístico, também recebeu apoio. Foram realizadas 6 operações de crédito para hotéis e pousadas, totalizando R$ 369.713.

