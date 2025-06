Wanderley Andrade sofre acidente a caminho de show no Pará

O cantor Wanderley Andrade sofreu um acidente na manhã desta quinta-feira (26), enquanto trafegava pela rodovia PA-370, entre Santarém e Uruará, no oeste do Pará.

Segundo informações da equipe do artista, ele foi encaminhado ao hospital para avaliação médica e diagnosticado com uma luxação no ombro. Após receber atendimento, Wanderley foi liberado e seguirá com sua agenda normalmente.

“Seguirá se recuperando de um grande livramento. Obrigado a todos”, publicou em suas redes sociais.

Susto

Foto: Divulgação

Imagens compartilhadas online mostram um veículo branco com danos aparentes, sugerindo que tenha ocorrido um capotamento.

Apesar do susto, o show marcado para esta quinta-feira (26), em Altamira, está mantido. A assessoria do cantor confirmou que todos os compromissos serão cumpridos conforme o cronograma previsto.

(*) Com informações do DOL

Leia mais: Estradas da morte: Acidentes continuam fazendo vítimas no Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱