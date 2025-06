Testemunha de execução é encontrada esquartejada

A jovem Anna Luiza Lima Brito, de 21 anos, foi encontrada morta e esquartejada na terça-feira (24), um dia após presenciar o assassinato de Matheus Rodrigues de Souza, de 24 anos, dentro de um estabelecimento em Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que investiga o caso. Por enquanto, a corporação não divulgou detalhes sobre a linha de investigação para não comprometer as diligências em andamento.

O crime

O homicídio de Matheus foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que ele conversa com Anna Luiza dentro do local. Em seguida, um homem usando capacete entra no estabelecimento e atira contra Matheus, que cai no chão.

Logo após os disparos, o suspeito foge. Nas imagens, Anna Luiza se abaixa, observa a vítima e faz uma ligação. Segundos depois, ela deixa o local. O autor do crime retorna pouco depois e efetua novos disparos contra Matheus.

Ainda não há confirmação se Anna Luiza era considerada suspeita de envolvimento na morte do jovem. Os dois assassinatos estão sendo investigados pela 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, que analisa as imagens das câmeras de segurança para avançar nas apurações.

