Homem tenta aplicar golpe para curtir Parintins e é preso

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (26), pelo crime de estelionato. A prisão aconteceu no porto de Parintins, durante a chegada de embarcações para o 58º Festival Folclórico.

Segundo o delegado José Barradas, a equipe da Delegacia Móvel foi acionada por uma vítima que denunciou o suspeito por pagar consumação em um bar da embarcação com notas falsas.

“Nós recebemos uma ocorrência na Delegacia Móvel, que está instalada no Porto da Ilha Tupinambarana, sobre um indivíduo que pagou o bar da embarcação com notas falsas. Diante disso seguimos para realizar a prisão do autor que foi autuado em flagrante”, explicou o delegado.