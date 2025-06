Três irmãos são presos por danificarem hospital de Manicoré

Três irmãos, de 32, 35 e 43 anos, foram presos em flagrante pelo dano duplamente qualificado praticado hospital público de Manicoré, interior do Amazonas. A ação ocorreu na terça-feira (24), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Danos causados à unidade de saúde

De acordo com o delegado Marcus Vinícius Vieira, os homens invadiram o hospital e destruíram vidros de quartos, portas, mesas e cadeiras de rodas.

“Eles são irmãos e alegaram ter agido por revolta em relação ao atendimento prestado à mãe deles. Com o apoio da Polícia Militar, nos dirigimos até o local e efetuamos a condução dos envolvidos à delegacia”, relatou o delegado.

Responsabilização

O trio foi autuado por dano duplamente qualificado. Após a audiência de custódia, a Justiça determinou medidas cautelares diversas da prisão.

